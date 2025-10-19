Rosario Central vs. Platense por el Torneo Clausura: resultado en vivo

Por su parte, el panorama es sombrío en Platense. El "Calamar" no logra levantar cabeza en la segunda mitad del año y está estancado en la parte baja de la tabla. Su reciente empate 1-1 en casa ante Riestra fue la gota que colmó la paciencia de los hinchas, quienes insultaron al plantel. Esta mala racha, con solo un triunfo en los últimos seis partidos, obliga al equipo de Kily González a buscar desesperadamente una victoria que lo acerque a la zona de playoffs y le devuelva la calma.