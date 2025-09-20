Rosario Central vs. Talleres por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Desde la llegada de Ángel Di María, el equipo rosarino se mantiene invicto, pero no logra despegar: solo ha ganado dos partidos. El Canalla busca una victoria que lo afiance tanto en la zona de clasificación a los playoffs como en los puestos de acceso a la próxima Copa Libertadores. Para este encuentro, no contarán con Alejo Véliz, quien sufrió una lesión en el hombro derecho en el partido anterior contra Boca.