San Lorenzo vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
En el Bajo Flores, por la undécima fecha del campeonato, el Ciclón buscará cortar una seguidilla de empates contra un Halcón experto en la materia.
San Lorenzo enfrentará este lunes a Defensa y Justicia desde las 18.30 en el estadio Pedro Bidegain por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El Ciclón buscará cortar su racha de empates, mientras que el Halcón intentará acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final.
El equipo dirigido por Damián Ayude atraviesa un momento particular en el campeonato. La igualdad frente a Boca en la Bombonera significó el tercer empate consecutivo para el Ciclón, que mostró solidez defensiva pero no logró quedarse con el triunfo. Ese encuentro dejó además dos nuevas preocupaciones en el plano físico: Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández sufrieron lesiones ligamentarias, lo que volvió a golpear a un plantel que ya venía afectado por varios problemas médicos durante el torneo.
A ese escenario se sumó una nueva intervención pública de Marcelo Moretti tras varias semanas de silencio, que volvió a generar ruido en el entorno del club. En contraste, la posible llegada de Agustín García Basso aparece como una noticia positiva en medio del panorama complejo. Con ese contexto, el conjunto azulgrana buscará aprovechar su localía en el Bajo Flores para reencontrarse con la victoria y seguir en carrera por un lugar entre los ocho mejores del Torneo Apertura 2026.
Del otro lado estará Defensa y Justicia, que llega con una particular estadística: es uno de los invictos de la Primera División junto a Vélez, aunque su campaña está marcada por la gran cantidad de empates. El equipo de Mariano Soso acumula siete igualdades en nueve partidos y, pese a no haber perdido, se mantiene fuera de los puestos de clasificación a los octavos de final. En su última presentación igualó 1 a 1 frente a Central Córdoba en un partido que dejó polémicas y declaraciones del entrenador tras el encuentro.
Las probables formaciones de San Lorenzo vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Guzmán Corujo, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Agustín Ladstatter, Facundo Gulli, Luciano Vietto; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
- Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Samuel Lucero; Ever Banega, Aaron Molinas, Ruben Botta; Agustín Hausch, Juan Gutiérrez; Abiel Osorio. DT: Mariano Soso.
San Lorenzo vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo y datos del partido
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Hora: 18.30
TV: TNT Sports
Árbitro: Pablo Dóvalo
VAR: Fernando Espinoza
Estadio: Pedro Bidegain
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