San Lorenzo vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
Desde las 17 de este domingo, el Ciclón recibe al León, en busca de remontar su imagen de los últimos partidos como visitante. Todos los detalles.
Este domingo a las 17:00, el Nuevo Gasómetro será el escenario de un choque crucial por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. San Lorenzo regresa a casa tras una exigente seguidilla como visitante que dejó un saldo preocupante, incluyendo la caída en el clásico ante Huracán.
Para el equipo de Boedo, este partido ante Estudiantes de Río Cuarto es la oportunidad de oro para recuperar la confianza ante su público.
Tras una semana para el olvido, el conjunto de Boedo necesita recuperar el rumbo este jueves en el Nuevo Gasómetro. La imagen dejada el viernes pasado en Santa Fe fue preocupante: un 0-0 frente a Unión que resultó milagroso, rescatado solo por la mala puntería del "Tatengue" y dos pelotas en los palos. Esta racha negativa se arrastra desde la caída 1-0 en el clásico ante Huracán, lo que obliga al Ciclón a dar una muestra de carácter ante su gente.
Mientras el DT Damián Ayude ajusta piezas en lo futbolístico, la oficina de la dirigencia está al rojo vivo. El Fluminense puso sobre la mesa 5 millones de dólares para quedarse con el 80% del pase de Alexis Cuello, el máximo artillero del equipo.
Por otro lado, el debut de Estudiantes de Río Cuarto en la máxima categoría está siendo una verdadera pesadilla. Con apenas un punto cosechado de los 15 disputados en el inicio del Apertura, el equipo no logra hacer pie y la reciente goleada 4-0 sufrida ante Atlético Tucumán terminó por detonar la paciencia de la cúpula dirigencial.
Alicio Dagatti, máxima autoridad del "León", no ocultó su malestar y utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje contundente hacia el plantel y el cuerpo técnico. Para el mandatario, la falta de actitud es el punto central del conflicto: “La derrota más dura en mis 12 años de gestión... El tener muy bien puesta la camiseta de Estudiantes de Río Cuarto NO SE NEGOCIA”.
Formaciones del encuentro
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Gastón Hernández, Mathías De Ritis; Gonzalo Abrego, Nicolás Tripichio, Gregorio Rodríguez; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello y Agustín Ladstatter. DT: Damián Ayude.
Estudiantes (RC): Renzo Bacchia; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Gabriel Alanís, Mateo Bajamich, Francisco Romero, Siro Rosané; Martín Garnerone y Javier Ferreira. DT: Iván Delfino.
San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto: datos del partido
- Hora: 17:00
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Sebastián Martínez
- VAR: Diego Ceballos
- Estadio: Pedro Bidegain
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario