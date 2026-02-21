San Lorenzo vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

Tras una semana para el olvido, el conjunto de Boedo necesita recuperar el rumbo este jueves en el Nuevo Gasómetro. La imagen dejada el viernes pasado en Santa Fe fue preocupante: un 0-0 frente a Unión que resultó milagroso, rescatado solo por la mala puntería del "Tatengue" y dos pelotas en los palos. Esta racha negativa se arrastra desde la caída 1-0 en el clásico ante Huracán, lo que obliga al Ciclón a dar una muestra de carácter ante su gente.