San Lorenzo vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura: resultado en vivo

Cómo llegaron San Lorenzo y Godoy Cruz a este duelo

San Lorenzo se encuentra en una racha sin triunfos, sumando tres partidos sin ganar tras empatar con Huracán (0-0) e Independiente (1-1), y caer ante Racing (2-0). A pesar de este bache, el "Ciclón" se mantiene en la quinta posición de la Zona B, conservando, por ahora, un lugar en los playoffs.

No obstante, la atención se centra en la profunda crisis institucional que afecta al club. La entidad se encuentra sin autoridades definidas luego de la renuncia de varios directivos de primer nivel. La situación se complicó aún más: la Asamblea Extraordinaria que debía establecer un gobierno de transición fue suspendida por una medida judicial, manteniendo la incertidumbre que inevitablemente influye en el ambiente del plantel profesional.

En tanto, Godoy Cruz llega al Bajo Flores con una necesidad imperiosa de obtener una victoria. Aunque viene de dos empates consecutivos, el "Tomba" está en una situación delicada en la tabla general: se ubica en el puesto 27 con solo 25 puntos. Esta posición lo mantiene comprometido con el descenso, ya que está a siete puntos de Aldosivi y San Martín (SJ), quienes actualmente marcan la zona roja.

La falta de resultados positivos es notoria: el equipo mendocino solo ha ganado un partido en todo el Clausura y apenas suma cuatro victorias en la temporada completa. El conjunto visitante debe romper esta sequía de triunfos si quiere asegurarse la permanencia en la Primera División sin sobresaltos.

godoy cruz (2)

Formaciones del duelo

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Johan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Francisco Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Juan Escobar, Federico Rasmussen, Juan Andrés Meli; Walter Montoya, Nicolás Fernandez, Vicente Poggi, Guillermo Fernandez, Bastian Yáñez; Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.

San Lorenzo vs. Godoy Cruz: datos del partido

Hora: 16:45

TV: ESPN Premium

Árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Luis Lobo Medina

Estadio: Pedro Bidegain