San Lorenzo vs. Instituto por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y cómo ver en vivo

platense san lorenzo

Puertas adentro, el clima tampoco es el mejor. El presidente Néstor Moretti regresó de su licencia tras el escándalo en el que supuestamente acepta una coima para fichar a un juvenil, un hecho que provocó la renuncia del presidente provisional, Lopardo. A esto se suma que el club recibió un pedido de quiebra por una deuda millonaria, añadiendo más presión al entorno.