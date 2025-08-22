San Lorenzo vs. Instituto por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El "Ciclón" quiere dejar atrás la reciente derrota ante Platense y hacerse fuerte de local contra uno de los equipos más flojos del certamen.
San Lorenzo recibe este sábado a Instituto en el Nuevo Gasómetro, en un partido válido por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 14.30 horas en el estadio Pedro Bidegain, con arbitraje de Fernando Echenique y televisación de TNT Sports.
San Lorenzo de Almagro tuvo un buen inicio en el Torneo Clausura, pero su reciente derrota contra Platense lo alejó de la punta. Ahora, el "Ciclón" buscará volver a recortar distancias, aunque tendrá bajas importantes: no podrá contar con su capitán, Gastón Hernández, por una distensión muscular, ni con Alexis Cuello, quien fue expulsado en el último encuentro por doble amarilla.
Puertas adentro, el clima tampoco es el mejor. El presidente Néstor Moretti regresó de su licencia tras el escándalo en el que supuestamente acepta una coima para fichar a un juvenil, un hecho que provocó la renuncia del presidente provisional, Lopardo. A esto se suma que el club recibió un pedido de quiebra por una deuda millonaria, añadiendo más presión al entorno.
Por su parte, Instituto de Córdoba atraviesa una racha adversa de cuatro encuentros sin sumar de a tres, en los que solo pudo marcar un gol. Durante este lapso, el equipo fue goleado en dos ocasiones por 4 a 0, primero en el Monumental ante River y luego en su última presentación como local frente a Unión.
Formación de San Lorenzo vs. Instituto, por el Torneo Clausura
San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Ignacio Peruzzi, Juan Rattalino, Nicolás Tripichio; Branco Salinardi, Ezequiel Cerutti y Matías Reali. DT: Damián Ayude.
Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Nicolás Zalazar, Elías Pereyra; Gastón Lodico, Alex Luna, Stefano Moreyra; Damián Puebla, Matías Fonseca, Juan Manuel Romero. DT: Daniel Oldrá.
Datos de San Lorenzo vs. Instituto
- Hora: 14.30
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Fernando Echenique
- VAR: Jorge Baliño
- Estadio: Nuevo Gasómetro (Bajo Flores)
