San Martín de San Juan vs. Gimnasia La Plata por el Torneo Clausura: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El "Lobo" quiere recuperarse tras su última derrota, en su visita al conjunto sanjuanino, complicado con los promedios.
San Martín de San Juan recibe este sábado a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el marco del partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se disputa desde las 20 horas en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez, con arbitraje de Fernando Espinoza y televisación de ESPN Premium.
San Martín de San Juan llega a este encuentro con un punto valioso rescatado en su visita a Talleres de Córdoba, gracias a una actuación destacada de su arquero, Matías Borgogno. Tras el empate, el portero afirmó: "El punto sirve muchísimo. Después de una semana difícil, necesitábamos sumar”.
Pese a este resultado, el "Santo sanjuanino" sigue en una situación muy complicada, ubicado en el último puesto de la tabla anual y de la de promedios.
Por su parte, Gimnasia y Esgrima La Plata, que venía con un invicto de tres partidos, sufrió una derrota por 2-1 ante Lanús en la última jornada. En su búsqueda de la recuperación en San Juan, el equipo tiene una buena noticia: Pedro Silva Torrejón se reincorporó a los entrenamientos con el grupo y podría volver al once titular.
Sin embargo, no todo es positivo. Gimnasia sufrirá la baja de Norberto Briasco, quien se lesionó muscularmente. A esto se suma la salida de Ivo Mammini, que dejó el club para jugar en el AIK de Suecia. Estos cambios forzarán al equipo a reajustar su estrategia para el próximo partido.
Formaciones de San Martín (SJ) vs. Gimnasia por el Torneo Clausura
San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena, Pablo García; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Villalba o Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Sebastián Lomónaco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.
Datos de San Martín (SJ) vs. Gimnasia
- Hora: 20
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Fernando Espinoza
- VAR: Luis Lobo Medina
- Estadio: Hilario Sánchez Rodríguez
