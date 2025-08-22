San Martín de San Juan vs. Gimnasia La Plata por el Torneo Clausura: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Sin embargo, no todo es positivo. Gimnasia sufrirá la baja de Norberto Briasco, quien se lesionó muscularmente. A esto se suma la salida de Ivo Mammini, que dejó el club para jugar en el AIK de Suecia. Estos cambios forzarán al equipo a reajustar su estrategia para el próximo partido.

Formaciones de San Martín (SJ) vs. Gimnasia por el Torneo Clausura

San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena, Pablo García; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Villalba o Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Sebastián Lomónaco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Datos de San Martín (SJ) vs. Gimnasia