EN VIVOEste sábado
San Martín (SJ) vs. Sarmiento, por el Torneo Clausura: resultado en vivo
El equipo sanjuanino busca escalar en las tablas, mientras que Sarmiento debutará con Facundo Sava en su segundo ciclo como entrenador.
Este sábado, San Martín de San Juan y Sarmiento de Junín se enfrentarán por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, en un partido que puede marcar un punto de inflexión para ambos equipos. El encuentro se jugará desde las 14:30 en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez, con la intención de sumar puntos vitales para sus respectivos objetivos.
El local llega con cuatro unidades acumuladas en tres partidos: perdió frente a Atlético Tucumán, venció a Riestra y empató un valioso encuentro ante Central en Arroyito. A pesar de estos resultados, el conjunto dirigido por Pipi Romagnoli sigue ubicado en la última posición tanto en la tabla anual como en la de promedios, por lo que la necesidad de una victoria es imperiosa para intentar salir del fondo.
Una buena noticia para el equipo es la liberación del defensor Matías Orihuela, quien estaba detenido por resistencia a la autoridad y amenazas, y ahora podrá reincorporarse al plantel.
Del otro lado, Sarmiento encara este partido con un cambio importante: Facundo Sava regresa al banco como entrenador para iniciar su segundo ciclo en el club tras la salida de Javier “Archu” Sanguinetti, que dejó la institución luego de la derrota 2-0 frente a Lanús en la fecha anterior.
El Verde de Junín ha tenido un semestre complicado, con apenas dos victorias en lo que va del año, y actualmente está penúltimo en la tabla anual y en la de promedios, solo por encima de Aldosivi y de su rival en esta fecha. Además, la semana pasada el club anunció la vuelta del arquero José Devecchi, quien no tenía lugar en San Lorenzo, lo que podría darle mayor solidez al equipo.
El duelo en San Juan será transmitido por televisión y tendrá especial atención debido a los movimientos en el banco de Sarmiento y la urgencia que ambos equipos tienen por sumar para no perder terreno en la lucha por la permanencia y por mejorar sus posiciones en el Clausura.
San Martín (SJ) vs. Sarmiento: probables formaciones
- San Martín: Marco Borgogno; Santiago Salle, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Ayrton Portillo, Sebastián Jaurena, Nicolás Watson, Tomás Fernández; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
- Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Jonatan Gómez, Gastón González; Santiago Rodríguez, Iván Morales. DT: Facundo Sava.
San Martín (SJ) vs. Sarmiento: otros datos
- Hora: 14:30.
- Estadio: Hilario Sánchez Rodríguez.
- Árbitro: Sebastián Martínez.
- VAR: Germán Delfino.
- TV: TNT Sports Premium.
Dejá tu comentario