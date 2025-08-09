San Martín (SJ) vs. Sarmiento, por el Torneo Clausura: resultado en vivo

Del otro lado, Sarmiento encara este partido con un cambio importante: Facundo Sava regresa al banco como entrenador para iniciar su segundo ciclo en el club tras la salida de Javier “Archu” Sanguinetti, que dejó la institución luego de la derrota 2-0 frente a Lanús en la fecha anterior.

El Verde de Junín ha tenido un semestre complicado, con apenas dos victorias en lo que va del año, y actualmente está penúltimo en la tabla anual y en la de promedios, solo por encima de Aldosivi y de su rival en esta fecha. Además, la semana pasada el club anunció la vuelta del arquero José Devecchi, quien no tenía lugar en San Lorenzo, lo que podría darle mayor solidez al equipo.

El duelo en San Juan será transmitido por televisión y tendrá especial atención debido a los movimientos en el banco de Sarmiento y la urgencia que ambos equipos tienen por sumar para no perder terreno en la lucha por la permanencia y por mejorar sus posiciones en el Clausura.

San Martín (SJ) vs. Sarmiento: probables formaciones

San Martín: Marco Borgogno; Santiago Salle, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Ayrton Portillo, Sebastián Jaurena, Nicolás Watson, Tomás Fernández; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Jonatan Gómez, Gastón González; Santiago Rodríguez, Iván Morales. DT: Facundo Sava.

San Martín (SJ) vs. Sarmiento: otros datos

Hora: 14:30.

14:30. Estadio: Hilario Sánchez Rodríguez.

Hilario Sánchez Rodríguez. Árbitro: Sebastián Martínez.

Sebastián Martínez. VAR: Germán Delfino.

Germán Delfino. TV: TNT Sports Premium.