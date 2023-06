El insólito sueño de Santi Maratea en torno a su colecta para Independiente

https://twitter.com/santumaratea1/status/1671507746431049728 Hola vengo a proponer un sueño personal y bastante pelotudo, llegar a tener en Mercado Pago mil millones de pesos solo para verlo ya que nunca se vio. Aparecerán los 9 ceros? Se achican los numero para que entren mas ceros?

Solo nosotros podemos averiguarlo

— santumaratea (@santumaratea1) June 21, 2023

En torno a esto, agregó: "Hoy en Mercado Pago tenemos 902 millones de pesos, faltan 98 millones para los 1000 millones, pero es posible que pronto usemos la plata que tenemos para lo que la juntamos (pagar una deuda con un club de México) y cuando eso pase la cuenta de Mercado Pago va a volver a 0".

"Quiero llegar a 1000 millones principalmente por el meme la verdad, por romper un récord y ver algo que nunca vi. NO TE PASA LO MISMO AMIGO? NO TE DA INTRIGA SABER COMO SE MOSTRARÍAN MIL MILLONES EN MERCADO PAGO?", sostuvo el influencer para motivar a los aportantes a que continúen donando dinero, o bien, dar el empujón a aquellos que aún no lo hicieron.

Finalmente, Maratea estableció un cálculo para resolver la cuestión: "Con 500 mil personas que pongan $200 ya llegamos a los 1.000 millones. También pueden ser 250 mil personas que pongan $400 o también 125 mil personas que pongan $800. Además, podrían ser 62.500 personas que pongan $1600 o en el mejor de los casos 32.250 personas que pongan $3200″.

¿Llegará?