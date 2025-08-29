Sarmiento de Junín vs. Rosario Central por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Tras imponerse en el clásico ante Newell's, el Canalla visita al Verde, que necesita ganar para alejarse de los puestos en peligro de descenso.
Este sábado, desde las 19:15, Sarmiento recibirá a Rosario Central en el estadio Eva Perón por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. El equipo rosarino llega con el ánimo por las nubes después de su reciente victoria en el clásico ante Newell's, mientras que el conjunto de Facundo Sava atraviesa un momento delicado, complicado con el descenso y con una larga racha sin ganar en casa.
El "Verde" no gana en su estadio desde febrero y sufre una racha de ocho partidos sin conocer la victoria. Esta mala racha lo tiene en una posición crítica tanto en la tabla anual como en la de promedios, con 21 puntos y un coeficiente de 0.981. A pesar de haber estado cerca de un triunfo en su último partido como local, donde iba ganando 2-0 frente a Atlético Tucumán, no pudo sostener la ventaja y terminó empatando. Además, viene de una dura derrota 3-0 ante Deportivo Riestra.
Desde el retorno de Ángel Di María, el "Canalla" había sumado tres empates consecutivos y no lograba despegar, a pesar de mantenerse invicto. Sin embargo, todo cambió en el clásico rosarino, donde un golazo de tiro libre de Di María le dio la victoria al equipo y desató la euforia en el Gigante de Arroyito. Con este envión anímico, Rosario Central buscará consolidarse en los puestos de clasificación para la Copa Libertadores y en la zona de playoffs.
Formaciones del duelo
Los directores técnicos aún no definieron a sus equipos para este encuentro.
Terna arbitral
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Julio Fernández
- Cuarto árbitro: Joaquín Gil
- VAR: Gastón Monzón Brizuela
- Asistente VAR: Ariel Suárez
Sarmiento vs. Rosario Central: datos del partido
- Hora: 19.15
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Andrés Merlos
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- Estadio: Eva Perón (Junín)
