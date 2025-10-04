Sarmiento vs. Gimnasia por el Torneo Clausura: resultado en vivo

El equipo local, a pesar de seguir en la parte baja de las tablas (tanto la anual como la de promedios), mantiene la esperanza de alcanzar los playoffs. El "Verde" llega a este encuentro tras una derrota polémica ante Talleres, que cortó una racha de dos triunfos consecutivos sin recibir goles (frente a Aldosivi y Barracas Central).