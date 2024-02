Sarmiento vs Lanús por Copa de la Liga: horario, formaciones y TV

El conjunto local solamente tiene dos puntos, perdió en sus últimas dos presentaciones (3-2 vs. Defensa y Justicia y 3-0 vs. Central Córdoba de Santiago del Estero) y es uno de los serios candidatos a pelear en la zona baja de la tabla general por el mal nivel mostrado. Lanús, en cambio, aplastó en su última cita a Platense (3-0), de local, y se reencontró con su mejor versión ante su gente. Es por eso que Ricardo Zielinski repetirá el once.