Selección Argentina vs. Bélgica, por el Mundial Sub-17: resultado en vivo

La Selección Argentina Sub-17 se prepara para dar el primer paso en el Mundial de Qatar 2025. El equipo dirigido por Diego Placente enfrentará a Bélgica este lunes desde las 11:45 (hora argentina) en la cancha 2 del moderno predio Aspire Zone de Doha, en lo que será el estreno del Grupo D. El torneo marcará una nueva era para los Mundiales juveniles, ya que será el primero con 48 equipos, y Argentina buscará comenzar con el pie derecho.