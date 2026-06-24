Suiza le ganó a Canadá, terminó primera en el Grupo B y ambos avanzaron a 16avos del Mundial 2026

Con este resultado, Suiza cerró la fase de grupos con 7 puntos y se quedó con el primer puesto del Grupo B. Antes de esta última jornada, había empatado ante Qatar en su debut y luego había goleado a Bosnia en la segunda fecha.

Canadá, en tanto, terminó con 4 unidades y se clasificó a los 16avos de final como escolta. Los locales habían llegado a este encuentro tras igualar con Bosnia y vencer a Qatar, una combinación que terminó siendo suficiente para seguir en carrera pese a la caída frente a los suizos. De esta manera, el Grupo B del Mundial 2026 ya tiene a sus dos clasificados: Suiza avanzó como líder y Canadá lo hizo en el segundo lugar, ambos con el objetivo de seguir soñando en la Copa del Mundo.

Suiza vs. Canadá por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post ¡GOL DE CANADÁ QUE DESCUENTA! Promise David apareció solo adentro del area y puso el 1-2.

Live Blog Post ¡GOL DE SUIZA QUE ESTIRA LA VENTAJA! Manzambi recibió un pase de Emboló y pone el 2-0 para Suiza. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2069877918407295144?s=20&partner=&hide_thread=false ¡SUIZA AMPLIÓ LA VENTAJA!A los 57', Manzambi puso el 2-0 ante Canadá. pic.twitter.com/J2ODdWFUmY — TyC Sports (@TyCSports) June 24, 2026

Live Blog Post ¡GOL DE SUIZA! A los 40 segundos del segundo tiempo Rubén Vargas Martínez apareció dentro del área para abrir el marcador. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2069876346155581885?s=20&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE SUIZA!En el comienzo del segundo tiempo, Vargas estampó el 1-0 ante Canadá. pic.twitter.com/jsY2ZtAksy — TyC Sports (@TyCSports) June 24, 2026

Live Blog Post ¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Live Blog Post ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Canadá 0-0 Suiza

Live Blog Post ¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Live Blog Post Formaciones de Suiza vs. Canadá por el Mundial 2026 Suiza: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas. DT: Murat Yakin. Canadá: Crepeau; Johnson, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Kone, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch

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