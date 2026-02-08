Super Bowl 2026 EN VIVO: show de mediotiempo y resultado de New England Patriots vs. Seattle Seahawks

Live Blog Post

Patriots vs. Seahawks y el show del entretiempo en el Super Bowl 2026

La final enfrentará a New England Patriots, campeones de la Conferencia AFC, y Seattle Seahawks, ganadores de la NFC, en una reedición del histórico Super Bowl 49. Los Patriots buscarán su séptimo título, mientras que Seattle intentará conquistar su segundo anillo en la NFL.

El espectáculo de medio tiempo estará encabezado por Bad Bunny, quien será el primer artista en cantar íntegramente en español en la historia del evento. Además, participarán Green Day, Brandi Carlile, Charlie Puth y Coco Jones. En la previa, Charlie Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos.