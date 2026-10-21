Talleres vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Halcón" buscará una victoria en Córdoba que lo acerque a los octavos de final del certamen. La "T", en tanto, viene de caer ante Boca y ocupa el último puesto de la zona A.
Talleres y Defensa y Justicia se enfrentan este sábado, desde las 17, en el Mario Alberto Kempes, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será arbitrado por Juan Pafundi, contará con Héctor Paletta a cargo del VAR y se podrá ver por ESPN Premium.
La “T” necesita recuperarse para salir del último puesto, el cual ocupa con nueve unidades producto de dos victorias, tres empates y ocho derrotas. El conjunto cordobés, que viene de perder 2-1 ante Boca en La Bombonera, encadena tres caídas y un empate en sus últimas cuatro presentaciones.
Por su parte, el equipo de Florencio Varela viene de caer 1-0 ante Instituto como local, resultado que interrumpió una racha positiva de tres victorias y un empate en sus cuatro partidos anteriores. Con 24 unidades, se ubica en el tercer puesto de la Zona A y buscará una victoria en Córdoba que lo deje más cerca de la clasificación a los octavos de final, a falta de tres fechas para que culmine la etapa regular.
Formaciones de Talleres vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura - Zona A
- Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Rick, Giovani Baroni, Valentín Depietri; Agustín Álvarez. DT: Omar De Felippe.
- Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Demián Domínguez, Damián Fernández, David Martínez, Valentín Loza; César Pérez, Matías Porcel; Juan Gutiérrez, Jeremías Lucco, David Barbona; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
Horario y televisación
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Horario: 17:00
Estadio: Mario Alberto Kempes.
Árbitro: Juan Pafundi.
VAR: Héctor Paletta.
TV: ESPN Premium.
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