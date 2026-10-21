Talleres vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, el equipo de Florencio Varela viene de caer 1-0 ante Instituto como local, resultado que interrumpió una racha positiva de tres victorias y un empate en sus cuatro partidos anteriores. Con 24 unidades, se ubica en el tercer puesto de la Zona A y buscará una victoria en Córdoba que lo deje más cerca de la clasificación a los octavos de final, a falta de tres fechas para que culmine la etapa regular.