Talleres vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Se anticipa un partido intenso, con mucha fricción y emociones. Talleres no puede permitirse irse con las manos vacías. Un punto podría ser útil si Aldosivi no suma, pero su objetivo principal es la victoria y, sobre todo, marcar goles. Por ahora, esto último sigue siendo un desafío para el equipo cordobés.

Por el lado del Malevo, la situación es distinta: se ubica cuarto en la Zona B y, a diferencia de su rival, no peligra su permanencia en Primera División. Riestra llega a este duelo tras haber goleado a Sarmiento por 3-0 en la última fecha.

riestra

Probables formaciones del duelo

Talleres: Guido Hererera; Matías Catalán, Santiago Fernández, Jose Luis Palomino y Miguel Navarro; Ulises Ortegoza, Joaquín Mosqueira y Matías Gómez; Rubén Botta; Valentín Depietri y Nahuel Bustos. DT: Carlos Tevez.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Rodrigo Gallo, Pedro Ramírez, Milton Céliz, Pablo Monje, Alexander Díaz; Antony Alonso; Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Talleres vs. Riestra: datos del partido

Hora : 16.45

: 16.45 TV : ESPN Premium

: ESPN Premium Estadio : Mario Alberto Kempes

: Mario Alberto Kempes Árbitro: Bryan Ferreyra