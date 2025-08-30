Talleres vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Este domingo, a partir de las 16:45, el Malevo visita a la T, que atraviesa un complicado momento en la tabla de descenso. Los detalles.
Enfrentando una semana muy difícil, marcada por tensiones fuera de la cancha y la amenaza del descenso, Talleres, bajo la dirección de Carlos Tevez, se prepara para un partido crucial. Este domingo a las 16:45, recibirá a Deportivo Riestra en el Mario Alberto Kempes en un encuentro correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El encuentro será arbitrado por Bryan Ferreyra, con Fernando Echenique a cargo del VAR, y se podrá ver a través de ESPN Premium.
La derrota 3 a 0 de la fecha anterior frente a Atlético Tucumán fue un golpe duro, que el propio Tevez describió como un momento en el que el equipo "tocó fondo". Este resultado hundió a la "T" en la tabla, y si la temporada terminara hoy, los obligaría a disputar un desempate contra Aldosivi para no descender a la Primera Nacional.
Para cuando comience el partido, Talleres ya sabrá el resultado del encuentro entre el Tiburón y Boca. Sin dudas, todos sus hinchas esperan una victoria del Xeneize para aliviar la presión. La situación de la "T" es compleja: no solo tienen que ganar, sino que también dependen de lo que pase con los marplatenses.
Se anticipa un partido intenso, con mucha fricción y emociones. Talleres no puede permitirse irse con las manos vacías. Un punto podría ser útil si Aldosivi no suma, pero su objetivo principal es la victoria y, sobre todo, marcar goles. Por ahora, esto último sigue siendo un desafío para el equipo cordobés.
Por el lado del Malevo, la situación es distinta: se ubica cuarto en la Zona B y, a diferencia de su rival, no peligra su permanencia en Primera División. Riestra llega a este duelo tras haber goleado a Sarmiento por 3-0 en la última fecha.
Probables formaciones del duelo
Talleres: Guido Hererera; Matías Catalán, Santiago Fernández, Jose Luis Palomino y Miguel Navarro; Ulises Ortegoza, Joaquín Mosqueira y Matías Gómez; Rubén Botta; Valentín Depietri y Nahuel Bustos. DT: Carlos Tevez.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Rodrigo Gallo, Pedro Ramírez, Milton Céliz, Pablo Monje, Alexander Díaz; Antony Alonso; Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
Talleres vs. Riestra: datos del partido
- Hora: 16.45
- TV: ESPN Premium
- Estadio: Mario Alberto Kempes
- Árbitro: Bryan Ferreyra
