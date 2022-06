River: el presidente de Talleres habló del pase de Valoyes

Luego, agregó: "Sigue entrenando con el plantel y nosotros no hemos querido apurar su regreso, porque no sabemos si va a continuar en el club. No queremos arriesgar absolutamente nada. Hemos frenado su exposición hasta que se defina esto".

Fassi aseguró que por el delantero colombiano han recibido ofertas de clubes de la MLS, de Brasil y de River: "Es un jugador muy pretendido, pero para que se vaya tienen que cumplirse ciertas características. Y si no se dan esas condiciones, no se irá. Así de sencillo y no hay nada para inventar, como eso de que el jugador está a desgano en Talleres".

"Las opciones de la MLS y de Brasil no han cumplido con las expectativas que tiene el club. La de River, tampoco. Veremos si la semana que viene, de todas las ofertas que hay, alguna mejora. Si no es así, se quedará en Talleres y si se va, nos pemitirá conseguir un recurso económico para traer otros jugadores", dijo Fassi