Tigre le igualó el partido a Independiente Rivadavia y complicó su chance en la tabla anual

Independiente Rivadavia no pudo sostener la ventaja en su estadio y terminó igualando 2 a 2 frente a Tigre en la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El cruce disputado en la provincia de Mendoza dejó un sabor amargo para el conjunto local, que dejó escapar dos puntos claves sobre la hora y quedó relegado en la lucha por el liderazgo de la tabla general.