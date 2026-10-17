Tigre le igualó el partido a Independiente Rivadavia y complicó su chance en la tabla anual
El conjunto mendocino ganaba de local pero el Matador rescató un 2-2 sobre la hora, dejándolo a dos unidades de la punta de la clasificación acumulada.
Independiente Rivadavia no pudo sostener la ventaja en su estadio y terminó igualando 2 a 2 frente a Tigre en la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El cruce disputado en la provincia de Mendoza dejó un sabor amargo para el conjunto local, que dejó escapar dos puntos claves sobre la hora y quedó relegado en la lucha por el liderazgo de la tabla general.
El encuentro comenzó favorable para la "Lepra Mendocina", que logró ponerse en ventaja a los 20 minutos de la primera etapa con un remate de Matías Fernández. A pesar del descuento de Alan Barrionuevo para el conjunto de Victoria, los locales ampliaron la diferencia en el inicio del complemento gracias a una aparición del volante paraguayo José Florentín a los 7 minutos del segundo tiempo.
El descuento de Tigre y la reacción sobre el cierre
A partir del segundo tanto de Independiente Rivadavia, el trámite del partido cobró mayor intensidad. El equipo visitante adelantó sus líneas y volcó el juego al campo rival en busca del gol que lo devolviera al partido, generando situaciones de peligro sobre el arco defendido por los mendocinos.
El desgaste físico y el empuje de Tigre terminaron acorralando al dueño de casa en los minutos finales del cotejo. Cuando la victoria parecía sellada para el elenco local, Manuel Fernández aprovechó una jugada colectiva a los 47 minutos del segundo tiempo para convertir el 2-2 definitivo y desatar el festejo del conjunto visitante.
El impacto del resultado en las aspiraciones de la tabla acumulada
La igualdad agónica representó un duro golpe para las aspiraciones de la institución de Mendoza en el certamen local. Con este resultado, el equipo suma 52 unidades en la clasificación general y se ubica a dos puntos de Boca Juniors y Argentinos Juniors, quienes comparten el liderazgo de la tabla anual con 54 puntos.
Por su parte, la escuadra conducida por la dupla técnica de Victoria logró rescatar una unidad valiosa de una cancha compleja. El punto cosechado fuera de casa le permite sumar en la tabla del torneo y encarar la recta final del campeonato con la tranquilidad de haber reaccionado a tiempo en un escenario adverso.
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