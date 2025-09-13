Tigre vs. Talleres por el Torneo Clausura: horario, formaciones y cómo ver en vivo
Con necesidades diferentes, este domingo se enfrentan el Matador y la T en Victoria, en busca de los ansiados tres puntos. Los detalles.
Este domingo, desde las 20:00, Tigre y Talleres se enfrentan en el Estadio José Dellagiovanna por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos llegan al encuentro necesitados de una victoria, aunque por motivos diferentes.
El equipo de Diego Dabove fue recientemente eliminado de la Copa Argentina por Independiente Rivadavia, acumulando una racha de tres partidos sin ganar. Ahora, buscará retomar la senda del triunfo para mantenerse en la pelea por un lugar en la Copa Sudamericana.
Por su parte, el equipo cordobés, que se encuentra en una situación crítica, ocupa el último lugar en la tabla anual junto a Aldosivi y San Martín de San Juan. Talleres necesita sumar de a tres para alejarse del descenso, algo que no logra hace cinco partidos, en los que cosechó dos empates y tres derrotas, sin poder marcar goles.
En medio de esta crisis deportiva, el presidente de Talleres, Andrés Fassi, se disculpó públicamente con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, por diferencias pasadas. La respuesta no se hizo esperar, y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, lo acusó de "traidor y mentiroso".
Formaciones del duelo entre Tigre y Talleres
Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Julián López, Santiago González; Alfio Oviedo, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Santiago Fernández, José Luis Palomino; Augusto Schott, Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rubén Botta, Valentín De Pietri y Federico Girotti. DT: Carlos Tévez.
Tigre vs. Talleres: datos del partido
- Hora: 20
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Sebastian Zunino
- VAR: Pablo Giménez
- Estadio: José Dellagiovanna
