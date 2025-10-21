Union Saint-Gilloise vs. Inter, por la Champions League: resultado en vivo
El equipo de Lautaro Martínez, como capitán y figura del Neroazzurro, quiere mantener el puntaje ideal y continuar su racha sin goles en contra.
El Inter de Milán, con Lautaro Martínez como estandarte, afronta una nueva prueba en la Champions League 2025/26 con el objetivo de ratificar su condición de candidato. El conjunto italiano visita esta tarde al Union Saint-Gilloise por la tercera fecha de la fase de grupos, en un duelo que se jugará desde las 16 en el Lotto Park de Bruselas.
El equipo dirigido por Christian Chivu llega en un gran momento: es escolta en la Serie A, vigente subcampeón europeo y acumula dos victorias consecutivas en el torneo continental, ante Ajax (2-0) y Slavia Praga (3-0). Además, no recibió goles en ninguno de esos encuentros, lo que refuerza su solidez defensiva, una de las claves de su éxito reciente.
Lautaro Martínez, que atraviesa una de las etapas más regulares de su carrera, vuelve a comandar el ataque neroazzurro. El bahiense no solo es el capitán sino también el máximo referente del plantel, símbolo de un equipo que combina experiencia y dinámica.
El Union Saint-Gilloise, líder del campeonato belga, buscará dar el golpe ante su gente. Llega con tres puntos, producto de una victoria inicial sobre el PSV Eindhoven, seguida por dos derrotas frente a Brujas y Newcastle. A nivel local, viene de imponerse 3-1 al Royal Charleroi, pero sabe que el desafío de enfrentar a uno de los gigantes italianos exige máxima precisión.
Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes. El Inter llega con la ventaja de su jerarquía y su poder ofensivo, mientras que los belgas apuestan al entusiasmo y al empuje de su público para intentar la hazaña. Con un Lautaro en plenitud y un equipo que no deja margen para la duda, conjunto milanés busca su tercera victoria consecutiva y reafirmar que su ambición europea sigue intacta.
Union Saint-Gilloise vs. Inter: probables formaciones
- Union Saint-Gilloise: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Niang; El Hadj, David; Rodriguez. DT: David Hubert.
- Inter: Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Esposito. DT: Christian Chivu.
Union Saint-Gilloise vs. Inter: otros datos
- Horario: 16.00.
- Estadio: Lotto Park.
- Arbitro: Glenn Nyberg.
- TV: ESPN 2 y Disney+.
