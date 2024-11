Unión vs. Atlético Tucumán por la Liga Profesional de Fútbol: horario, formaciones y TV

El Tatengue viene de caer por goleada ante Independiente en Avellaneda, lo que causó sorpresa y preocupación en sus hinchas, dado que venía de dos triunfos consecutivos: había vencido a Gimnasia por 3-2, como visitante, y a Newell's por 2-0, como local. De no ser por estas irregularidades, hoy se posicionaría mejor en la tabla. No obstante, marcha sexto con 33 unidades, por lo que necesita ganar para no quedar tan lejos de los 42 puntos del Fortín.