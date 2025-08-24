Unión vs. Huracán por el Torneo Clausura: resultado en vivo
Desde las 14 de este domingo, el Tatengue recibe al Globo, con el envión anímico de la goleada a Instituto en la fecha pasada. Todos los detalles.
Este domingo, desde las 14 horas, Unión y Huracán se enfrentarán en el estadio 15 de Abril por la sexta jornada de la Zona A del Torneo Clausura 2025.
El equipo local, conocido como el Tatengue, llega con un impulso anímico importante después de golear a Instituto en Alta Córdoba. Por su parte, el Globo buscará pasar página tras la dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana a manos del Once Caldas.
En un contundente regreso a la senda del triunfo, Unión derrotó 4-0 a Instituto en Alta Córdoba en la última fecha, poniendo fin a una racha de tres partidos sin victorias y, lo que es más notable, rompiendo una sequía de 16 partidos sin ganar como visitante. Este triunfo llegó en un momento crucial para el equipo, que ahora se enfrenta a una serie de desafíos importantes: primero el partido contra Huracán, seguido por el encuentro con River Plate por la Copa Argentina, y finalmente, una visita a la cancha de Racing por el torneo doméstico.
Por otro lado, el equipo de Huracán, dirigido por Kudelka, llega con la moral baja después de una dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Once Caldas. A pesar de este revés, el equipo ha mostrado un buen desempeño en el torneo local, ganando tres de sus últimos cuatro partidos contra Boca, Tigre y Argentinos Juniors. Buscarán recuperarse rápidamente para mantenerse entre los principales contendientes de la zona.
Martín Nervo, de cabeza, marcó el 1-0 del Globo:
Marcelo Estigarribia igualó el encuentro para el equipo local que juega con uno más:
Formaciones de Unión vs. Huracán
Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Huracán: Hernán Galíndez, Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez, Leonel Pérez, Leonardo Gil, Juan Francisco Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral o Agustín Urzi, Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.
Unión vs. Huracán: datos del partido
- Hora: 14
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Andrés Merlos
- VAR: Germán Delfino
- Estadio: 15 de Abril
