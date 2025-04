Verónica Ojeda rompió en llanto en el juicio por la muerte de Maradona: "Lo tenían secuestrado"

La madre de Dieguito Fernando no pudo contener las lágrimas al relatar cómo vivió la etapa final del astro del fútbol y aseguró que estaba prácticamente aislado: “Diego siempre me pedía ayuda y yo no sabía cómo hacer. Yo sabía que lo tenían secuestrado. Él tenía como temor a todo. Cuando yo me iba me decía ‘llevame’. Tenía temor a quedarse solo”, expresó Ojeda ante la mirada atenta de los magistrados y los abogados de las partes.