Detienen a un profesor por abusar de 20 niñas de una escuela primaria

El miércoles por la tarde la Justicia ordenó la detención del docente y la Policía lo arrestó en su vivienda.

La investigación comenzó luego de que una niña le relatara entre llantos a su madre los juegos a los que los habría hecho practicar el profesor de apellido Escobar. "Debían correr para que el lobo no los atrape, porque sino los ‘comía’, y los terminaba manoseando", relato uno de los padres denunciantes.

La madre de la niña dio aviso al grupo de Whatsapp de la escuela y los casos comenzaron a salir a la luz de inmediato. Los pequeños empezaron a relatarle a sus padres, como "el ‘profe’ los manoseaba cuando los atrapaba. Los alzaba a sus piernas y les tocaba sus partes íntimas".

En ese mismo grupo otra madre relato que ella ya había hecho la denuncia correspondiente y sumó su testimonio: "Mi hijo me comentó todo. Por favor hablen con los suyos porque seguro hay más casos".

Otra madre de un niño de 6 años, hizo publico el relato de su hijo. "Me dijo que el profesor jugaba a la mancha y a la escondida. Les cantaba la canción del lobo, la de los colores. Que el que no participaba, el profesor le hacía cosquilla y los manoseaba todo. Mi hijo me confirmó que le tocó muchas veces sus partes íntimas. Le pregunté porque no había contado antes y me dijo que el profesor les ordenó que no hablen, porque el ‘lobo’ era malo. Era un secreto del ‘lobo’", concluyó la mujer.

La causa fue caratulada como "supuesto abuso sexual simple, agravado por el vínculo". Ayer por la tarde, fuentes policiales indicaron que la Justicia había ordenado la detención inmediata del profesor Escobar, quien fue capturado en su casa y alojado en dependencias de la comisaría Primera, a la espera de ser indagado por la juez. Horas antes, había sido visto en las oficinas de un conocido abogado, a la que llegó para planear su defensa.

Los padres que recurrieron a la Justicia piden a la institución que aparte del cargo al profesor acusado, ya que temen que la semana entrante el docente retome las clases debido a que el Ministerio de Educación provincial, si bien recibió la denuncia pertinente, no ha tomado ninguna decisión al respecto, y eso habilita que el docente se pueda presentar a trabajar normalmente si es liberado con algún artilugio judicial.

Por otra parte, un informe de los hechos ya habría sido elevado a la Dirección de Servicios Educativos de Prevención y Apoyo (Disepa) y se aguardan respuestas del organismo.