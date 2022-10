Día de la Lealtad: la CGT lanzó el Movimiento Nacional Sindical Peronista

"Que no se piensen que va a ser con el cuero de los trabajadores y trabajadoras. No lo va a permitir el movimiento obrero organizado, ni tampoco lo va a permitir el peronismo", remarcó Daer, y agregó que no está interesado en "romper ningún frente", en alusión al Frente de Todos (FdT). Daer añadió que "no queremos romper el peronismo, pero sí queremos un peronismo de trabajadores y trabajadoras".

Por su parte, el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez, subrayó que los trabajadores "necesitan estabilidad económica" y que la creación del MNSP es para que existan "diputados y senadores" del movimiento sindical.

"No desconocemos que el gobierno de Alberto Fernández tuvo la fortaleza de emitir un montón de dinero para dar un protección social y ayudar al sector productivo para que no se destruya", remarcó sobre las políticas llevadas adelante por el Ejecutivo para paliar la pandemia. Pese a eso, Martínez cree que "no alcanza con lo que se hizo".

CGT Día de la Lealtad Peronista 02.jpg

"Le decimos al Gobierno y la oposición que traten de encontrar políticas de Estado para que los trabajadores puedan ver una luz de esperanza para el día de mañana", resaltó el secretario general de Uocra.

Daer y Martínez fueron dos de los seis oradores que desde el escenario del estadio de Obras Sanitarias le hablaron a los 5 mil trabajadores y militantes sindicales presentes, que colmaron el recinto con banderas alusivas a gremios como la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Uocra.

También dio un discurso -que comenzó a las 11.10- el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez. "El movimiento obrero merece estar sentado en la mesa con otros sectores para definir la Argentina que queremos. No nos pueden dejar al margen", sostuvo el dirigente gremial de los estatales. Asimismo, destacó que el sindicalismo "merece cargos en el Congreso y la Legislatura" sin que sean designados "por el dedo de nadie".

"El movimiento obrero es paciente y tolerante, sabe construir sin poner en riesgo. Pero ojo que vengan por nuestros derechos, porque también sabemos hacer tronar el escarmiento", advirtió Rodríguez.

En el escenario también estuvieron los dirigentes sindicales Carlos Acuña (Estaciones de servicio), Armando Cavalieri (Comercio), Luis Barrionuevo (Gastronómicos), Sergio Romero (Docentes) y Julio Piumato (Judiciales), entre otros.