Dibu Martínez reveló que pidió ayuda a su psicólogo y le sirvió

"Hoy nos sacamos un peso de encima y yo también uno personal, porque en el primer partido me patearon dos veces al arco y me hicieron dos goles. Me fui del primer partido con la sensación de que debí haber hecho algo más para evitar la derrota, que había 45 millones de argentinos detrás mío y no di lo suficiente. Lo hablé mucho con mi psicólogo esta semana porque me resultaba difícil de tragar y por suerte hoy nos sacamos ese peso", añadió en una declariación poco habitual para un futbolista que revela lo importante que es pedir ayuda profesional.