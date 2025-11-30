Doblete de Lautaro Martínez para el triunfo de Inter ante Pisa

El rendimiento del capitán nerazzurro sostiene su gran temporada. Con los dos tantos ante Pisa, Lautaro llegó a 6 goles en 13 partidos del campeonato italiano, una marca que reafirma su rol como referente ofensivo. A sus números en la Serie A se suman otros cuatro tantos en sus cuatro presentaciones por la Champions League. Sin lugar a dudas que se trata del fiel reflejo del momento que vive en delantero en los últimos años.