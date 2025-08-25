Dólar blue y dólar oficial hoy minuto a minuto: a cuánto están este lunes 25 de agosto
En minutouno.com la cotización del dólar oficial y el dólar blue en vivo: minuto a minuto todo lo que pasa en el mercado cambiario nacional.
El dólar blue se vende este lunes 25 de agosto de 2025 a $1.345 en el comienzo de la última semana del octavo mes del año y 14 días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
En tanto, en el mercado paralelo la divisa norteamericana se compra a $1.325.
Dólar hoy oficial: a cuánto cotiza en el Banco Nación
El dólar hoy oficial este lunes 25 de agosto cotiza a:
- Compra: $1.295.
- Venta: $1.335.
Cotización del dólar blue
Durante 2024, experimentó una significativa escalada, cerrando el año con una cotización de aproximadamente $1.230, lo que representa un aumento de $205 en el año (+16,7%) con respecto a los $1025 de inicio
En 2023, acumuló una suba de $654 después de cerrar el 2022 a $346. Durante 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.
Pero en 2021, registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).
Qué es el dólar blue
La venta del DÓLAR BLUE es solo en el mercado paralelo, el informal, donde los límites y precios se acuerdan entre las personas, con una valor de referencia pero que podría ser diferente cuando se va a una "cueva" a comprar o a vender. No tiene límites como el oficial.
Desde cuándo existe y por qué se llama dólar blue
Hay varias explicaciones: una refiere sobre su denominación marcando que se llama así porque en inglés, "blue", además de nombrar al color azul, remite a algo "oscuro".
Otra afirma que se lo relaciona con las operaciones de compra a través de bonos o acciones de compañías conocidas como "blue chips". También lo vinculan con el color aproximado que aparece cuando se aplica un fibrón para detectar billetes falsos.
