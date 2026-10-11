Aguinaldo de ANSES para jubilados: fórmulas de cálculo y estimación del cobro en diciembre.

Para quienes cobren la jubilación máxima, el medio aguinaldo podría ubicarse alrededor de $1.500.000, sobre un haber cercano a los $3.000.000. En tanto, para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se estima un SAC de aproximadamente $175.000.

En el caso de las Pensiones No Contributivas, el aguinaldo rondaría los $155.000. El pago se realizará de manera automática, sin necesidad de hacer un trámite en ANSES, y se acreditará en la cuenta bancaria habitual. El detalle podrá consultarse en el recibo de Mi ANSES.

El monto definitivo del aguinaldo se conocerá una vez que ANSES complete la liquidación correspondiente a diciembre. Por eso, las cifras proyectadas pueden modificarse si durante los próximos meses se aplican nuevas actualizaciones sobre los haberes previsionales. Los jubilados podrán verificar el importe exacto cuando aparezca discriminado en su recibo de haberes.