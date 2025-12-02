ANSES: calendario completo de pagos de diciembre para jubilados, AUH, asignaciones con bono y aguinado
La ANSES comenzará la semana que viene con los pagos correspondientes al último mes del año, con aumento, bono, más el aguinaldo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) anunció los pagos correspondientes al último mes del año, con el aumento paupérrimo, el bono congelado y el aguinaldo de diciembre.
La ANSES comunicó los calendarios de pagos de diciembre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo,
ANSES: Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 12 de diciembre
- DNI terminados en 4: 15 de diciembre
- DNI terminados en 5: 16 de diciembre
- DNI terminados en 6: 17 de diciembre
- DNI terminados en 7: 18 de diciembre
- DNI terminados en 8: 19 de diciembre
- DNI terminados en 9: 22 de diciembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de diciembre
- DNI terminados en 1: 11 de diciembre
- DNI terminados en 2: 12 de diciembre
- DNI terminados en 3: 15 de diciembre
- DNI terminados en 4: 16 de diciembre
- DNI terminados en 5: 17 de diciembre
- DNI terminados en 6: 18 de diciembre
- DNI terminados en 7: 19 de diciembre
- DNI terminados en 8: 22 de diciembre
- DNI terminados en 9: 23 de diciembre
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre
Asignación por Maternidad
• Todas las terminaciones de documento: 15 de diciembre al 12 de enero
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
• Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre
Quiénes no cobran el aguinaldo
ANSES confirmó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y quienes perciben haberes del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) quedan fuera del pago del SAC.
El organismo explicó que estas prestaciones son de carácter social y no derivan de aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que no generan derecho al aguinaldo.
Esta situación se repite cada año, dado que las asignaciones sociales no integradas al sistema previsional quedan excluidas del cálculo del aguinaldo.
Quiénes sí cobran el aguinaldo
En contraste, jubilados y pensionados no solo recibieron el SAC, sino también un bono extraordinario de $70.000. Este refuerzo se destinó a:
- Jubilados con haber mínimo
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)
Jubilación mínima y máxima en diciembre 2025
La jubilación mínima quedará conformada de la siguiente manera:
- Haber mínimo base: $340.879,59
- Bono extraordinario: $70.000
- Medio aguinaldo (SAC): $170.439,79
Total a cobrar en diciembre: $581.319,38
Este valor combina aumento, refuerzo y aguinaldo, lo que convierte a diciembre en uno de los meses con mayor ingreso acumulado del año para quienes se encuentran en la base previsional.
Jubilación máxima
Para los jubilados con haberes más elevados, ANSES confirmó los siguientes importes:
- Haber máximo base: $2.293.796,92
- Medio aguinaldo: $1.146.898,46
Total a cobrar en diciembre: $3.440.695,38
En este caso, los titulares de la jubilación máxima no reciben el bono extraordinario, ya que el refuerzo está dirigido a los haberes mínimos y beneficios asociados.
PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor)
La PUAM, que equivale al 80% del haber mínimo, también recibirá aumento, aguinaldo y bono de refuerzo.
- Haber base: $272.703,67
- Bono de $70.000
- Aguinaldo: $136.351,83
Total a cobrar en diciembre: $479.055,50
La PUAM continúa siendo una de las prestaciones más reforzadas dentro del esquema previsional por su alcance social y su función como contención económica.
Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez
Estas pensiones, que equivalen al 70% de la mínima, también están alcanzadas por el aumento, el bono y el SAC.
- Haber base: $238.615,71
- Bono de $70.000
- Aguinaldo: $119.307,85
Total a cobrar en diciembre: $427.923,56
Este grupo de beneficiarios compone uno de los segmentos más vulnerables del sistema, por lo que diciembre será clave para recomponer parte del ingreso perdido durante el año.
PNC Madre de Siete Hijos
Estas titulares cobran el equivalente a la jubilación mínima y por lo tanto también perciben el triple refuerzo completo:
- Haber base: $340.879,59
- Bono de $70.000
- Aguinaldo: $170.439,79
Total a cobrar en diciembre: $581.319,38
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario