ANSES en noviembre: quiénes percibirán aumentos y cuáles son las fechas de cobro confirmadas

Calendario de pagos ANSES: fechas de cobro según la terminación del DNI

El cronograma de noviembre distribuye los depósitos de acuerdo con la terminación del documento y el monto de la prestación. Para quienes cobran hasta un haber mínimo, los pagos empiezan el 9 de noviembre y se extienden hasta el 20. Los jubilados que superan la mínima cobrarán entre el 24 y el 30 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre

DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre

DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre

DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre

DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre

Los detalles sobre el bono de $70.000

El refuerzo previsional es un punto clave para saber cuánto dinero van a recibir los jubilados con menores ingresos. El Gobierno estableció un bono de hasta $70.000 para octubre mediante el Decreto 1108/2026.

Si se mantiene en noviembre el refuerzo de $70.000 en las mismas condiciones, un jubilado que cobra la mínima recibiría $514.158,45 en noviembre: $444.158,45 de haber mensual más el bono.

En los casos de jubilados que cobran por encima de la mínima, la normativa de los bonos previsionales prevé un refuerzo proporcional para quienes no superan el tope establecido.

En el esquema de noviembre, ese límite sería de $514.158,45: el bono cubriría la diferencia entre el haber y ese total, sin superar los $70.000. La aplicación de de ese criterio al próximo mes deberá confirmarse con la disposición correspondiente.