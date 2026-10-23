ANSES en noviembre: quiénes percibirán aumentos y cuáles son las fechas de cobro confirmadas
El organismo planea abonar estos beneficios durante el undécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
En este caso, el porcentaje de actualización estará determinado por la inflación de septiembre, cuyo dato oficial debe publicar el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Mientras se aguarda esa cifra, las proyecciones que manejan los cálculos preliminares ubican el incremento en torno al 2%.
Nuevo monto de la jubilación mínima: de cuánto es el aumento de noviembre
Si se aplica una suba cercana al 2% sobre los haberes de octubre, las jubilaciones y pensiones tendrán una nueva actualización mensual. De acuerdo con las estimaciones, los valores serían los siguientes:
- Jubilación mínima: alrededor de $444.600.
- Jubilación máxima: cerca de $2.990.000.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): aproximadamente $355.700.
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: cerca de $311.200.
Estos importes son estimativos y podrían variar cuando se conozca el índice de inflación correspondiente a septiembre y ANSES oficialice los valores de noviembre.
La actualización mensual forma parte del esquema de movilidad previsional, que ajusta las prestaciones de acuerdo con la evolución del IPC. Por eso, el porcentaje definitivo resulta clave para determinar cuánto recibirán los beneficiarios durante el próximo mes.
Calendario de pagos ANSES: fechas de cobro según la terminación del DNI
El cronograma de noviembre distribuye los depósitos de acuerdo con la terminación del documento y el monto de la prestación. Para quienes cobran hasta un haber mínimo, los pagos empiezan el 9 de noviembre y se extienden hasta el 20. Los jubilados que superan la mínima cobrarán entre el 24 y el 30 de noviembre.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:
-
DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre
DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre
DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre
DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre
DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre
DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre
DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre
DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre
DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre
DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:
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DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre
Los detalles sobre el bono de $70.000
El refuerzo previsional es un punto clave para saber cuánto dinero van a recibir los jubilados con menores ingresos. El Gobierno estableció un bono de hasta $70.000 para octubre mediante el Decreto 1108/2026.
Si se mantiene en noviembre el refuerzo de $70.000 en las mismas condiciones, un jubilado que cobra la mínima recibiría $514.158,45 en noviembre: $444.158,45 de haber mensual más el bono.
En los casos de jubilados que cobran por encima de la mínima, la normativa de los bonos previsionales prevé un refuerzo proporcional para quienes no superan el tope establecido.
En el esquema de noviembre, ese límite sería de $514.158,45: el bono cubriría la diferencia entre el haber y ese total, sin superar los $70.000. La aplicación de de ese criterio al próximo mes deberá confirmarse con la disposición correspondiente.
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