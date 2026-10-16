Asistencia económica de ANSES para madres: actualizan el monto y detallan quiénes cobran $59.000 extra

De cuánto será el monto del Complemento Leche en octubre

El Complemento Leche, incluido dentro del Plan de los Mil Días, también tendrá una actualización en octubre.

Desde octubre, el monto mensual será de $59.063 por cada hijo alcanzado.

El beneficio está destinado a:

Niños de hasta 3 años que cobran la AUH

Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Cuándo cobran las titulares de la AUH en octubre