Calendario de pagos de ANSES en noviembre 2026: fechas completas y montos actualizados para los beneficiarios

Se mantiene el bono de $70.000 para jubilados

El refuerzo previsional es un punto clave para saber cuánto dinero van a recibir los jubilados con menores ingresos. El Gobierno estableció un bono de hasta $70.000 para octubre mediante el Decreto 1108/2026.

Si se mantiene en noviembre el refuerzo de $70.000 en las mismas condiciones, un jubilado que cobra la mínima recibiría $514.158,45 en noviembre: $444.158,45 de haber mensual más el bono.

En los casos de jubilados que cobran por encima de la mínima, la normativa de los bonos previsionales prevé un refuerzo proporcional para quienes no superan el tope establecido.

En el esquema de noviembre, ese límite sería de $514.158,45: el bono cubriría la diferencia entre el haber y ese total, sin superar los $70.000. La aplicación de de ese criterio al próximo mes deberá confirmarse con la disposición correspondiente.

Calendario de pagos de ANSES: pensiones no contributivas

El cronograma oficial establece las siguientes fechas para las pensiones no contributivas, de acuerdo con la terminación del DNI:

DNI terminado en 0 y 1: Lunes 9 de noviembre

Lunes 9 de noviembre DNI terminado en 2 y 3: Martes 10 de noviembre

Martes 10 de noviembre DNI terminado en 4 y 5: Miércoles 11 de noviembre

Miércoles 11 de noviembre DNI terminado en 6 y 7: Jueves 12 de noviembre

Jueves 12 de noviembre DNI terminado en 8 y 9: Viernes 13 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Quienes perciben haberes dentro del primer intervalo de pago cobrarán según el siguiente calendario:

0: Lunes 9 de noviembre

Lunes 9 de noviembre 1 : Martes 10 de noviembre

: Martes 10 de noviembre 2 : Miércoles 11 de noviembre

: Miércoles 11 de noviembre 3 : Jueves 12 de noviembre

: Jueves 12 de noviembre 4 : Viernes 13 de noviembre

: Viernes 13 de noviembre 5 : Lunes 16 de noviembre

: Lunes 16 de noviembre 6 : Martes 17 de noviembre

: Martes 17 de noviembre 7 : Miércoles 18 de noviembre

: Miércoles 18 de noviembre 8 : Jueves 19 de noviembre

: Jueves 19 de noviembre 9: Viernes 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los beneficiarios con haberes superiores al primer intervalo de pago cobrarán en las siguientes fechas:

0 y 1: Martes 24 de noviembre

Martes 24 de noviembre 2 y 3: Miércoles 25 de noviembre

Miércoles 25 de noviembre 4 y 5: Jueves 26 de noviembre

Jueves 26 de noviembre 6 y 7: Viernes 27 de noviembre

Viernes 27 de noviembre 8 y 9: Lunes 30 de noviembre

Cómo consultar la fecha de cobro en ANSES

Los beneficiarios pueden verificar cuándo y dónde cobran a través de los canales oficiales del organismo. Para consultar el calendario general, pueden ingresar al sitio de ANSES; también pueden acceder a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y seleccionar la opción de consulta de fecha y lugar de cobro.

La fecha concreta depende de la prestación y, en el caso de las jubilaciones y pensiones, también del nivel del haber. Por eso, antes de organizar gastos o pagos, conviene revisar el cronograma correspondiente al beneficio.