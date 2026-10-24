Calendario de pagos de ANSES en noviembre 2026: fechas completas y montos actualizados para los beneficiarios
El organismo planea abonar estos beneficios durante el undécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
En este caso, el porcentaje de actualización estará determinado por la inflación de septiembre, cuyo dato oficial debe publicar el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Mientras se aguarda esa cifra, las proyecciones que manejan los cálculos preliminares ubican el incremento en torno al 2%.
Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en noviembre
Si se aplica una suba cercana al 2% sobre los haberes de octubre, las jubilaciones y pensiones tendrán una nueva actualización mensual. De acuerdo con las estimaciones, los valores serían los siguientes:
- Jubilación mínima: alrededor de $444.600.
- Jubilación máxima: cerca de $2.990.000.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): aproximadamente $355.700.
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: cerca de $311.200.
Estos importes son estimativos y podrían variar cuando se conozca el índice de inflación correspondiente a septiembre y ANSES oficialice los valores de noviembre.
La actualización mensual forma parte del esquema de movilidad previsional, que ajusta las prestaciones de acuerdo con la evolución del IPC. Por eso, el porcentaje definitivo resulta clave para determinar cuánto recibirán los beneficiarios durante el próximo mes.
Se mantiene el bono de $70.000 para jubilados
El refuerzo previsional es un punto clave para saber cuánto dinero van a recibir los jubilados con menores ingresos. El Gobierno estableció un bono de hasta $70.000 para octubre mediante el Decreto 1108/2026.
Si se mantiene en noviembre el refuerzo de $70.000 en las mismas condiciones, un jubilado que cobra la mínima recibiría $514.158,45 en noviembre: $444.158,45 de haber mensual más el bono.
En los casos de jubilados que cobran por encima de la mínima, la normativa de los bonos previsionales prevé un refuerzo proporcional para quienes no superan el tope establecido.
En el esquema de noviembre, ese límite sería de $514.158,45: el bono cubriría la diferencia entre el haber y ese total, sin superar los $70.000. La aplicación de de ese criterio al próximo mes deberá confirmarse con la disposición correspondiente.
Calendario de pagos de ANSES: pensiones no contributivas
El cronograma oficial establece las siguientes fechas para las pensiones no contributivas, de acuerdo con la terminación del DNI:
- DNI terminado en 0 y 1: Lunes 9 de noviembre
- DNI terminado en 2 y 3: Martes 10 de noviembre
- DNI terminado en 4 y 5: Miércoles 11 de noviembre
- DNI terminado en 6 y 7: Jueves 12 de noviembre
- DNI terminado en 8 y 9: Viernes 13 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Quienes perciben haberes dentro del primer intervalo de pago cobrarán según el siguiente calendario:
- 0: Lunes 9 de noviembre
- 1: Martes 10 de noviembre
- 2: Miércoles 11 de noviembre
- 3: Jueves 12 de noviembre
- 4: Viernes 13 de noviembre
- 5: Lunes 16 de noviembre
- 6: Martes 17 de noviembre
- 7: Miércoles 18 de noviembre
- 8: Jueves 19 de noviembre
- 9: Viernes 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
Los beneficiarios con haberes superiores al primer intervalo de pago cobrarán en las siguientes fechas:
- 0 y 1: Martes 24 de noviembre
- 2 y 3: Miércoles 25 de noviembre
- 4 y 5: Jueves 26 de noviembre
- 6 y 7: Viernes 27 de noviembre
- 8 y 9: Lunes 30 de noviembre
Cómo consultar la fecha de cobro en ANSES
Los beneficiarios pueden verificar cuándo y dónde cobran a través de los canales oficiales del organismo. Para consultar el calendario general, pueden ingresar al sitio de ANSES; también pueden acceder a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y seleccionar la opción de consulta de fecha y lugar de cobro.
La fecha concreta depende de la prestación y, en el caso de las jubilaciones y pensiones, también del nivel del haber. Por eso, antes de organizar gastos o pagos, conviene revisar el cronograma correspondiente al beneficio.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario