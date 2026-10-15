Calendario de pagos de ANSES en octubre: confirmaron las fechas de cobro para la AUH y la AUE

AUH por hijo con discapacidad: $407.886,98, correspondientes al 80% de la prestación.

En los casos de la AUH, el 20% restante se acumula y se abona una vez acreditados los controles de salud y la escolaridad mediante la documentación exigida por ANSES. En la AUE, el porcentaje retenido se liquida de acuerdo con los requisitos previstos para esa prestación.

Cuándo se cobra la AUH en octubre de 2026

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Cuándo se paga la Asignación por Embarazo

DNI terminado en 0: viernes 9 de octubre.

DNI terminado en 1: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 2: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 3: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 4: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 5: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 6: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 7: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 8: jueves 22 de octubre.

DNI terminado en 9: viernes 23 de octubre.

El cronograma contempla el feriado nacional del lunes 12 de octubre, por lo que los pagos se reanudan el martes 13.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Los titulares pueden verificar cuándo cobrarán y dónde recibirán la prestación a través de Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

También pueden consultar el calendario oficial y los importes correspondientes a cada prestación en el sitio web del organismo.

De esta manera, octubre incorpora la actualización mensual del 1,66% para la AUH y la AUE, mientras que las fechas de pago se distribuyen según la terminación del DNI de cada beneficiario.