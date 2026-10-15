Calendario de pagos de ANSES en octubre: confirmaron las fechas de cobro para la AUH y la AUE
El organismo planea abonar estos beneficios durante el décimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,7%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cuánto se cobra por AUH y Asignación por Embarazo
Los importes informados para octubre son los siguientes:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.267,02 de pago mensual, correspondiente al 80% de la prestación.
Asignación por Embarazo (AUE): $125.267,02, equivalente al 80% del monto de referencia.
AUH por hijo con discapacidad: $407.886,98, correspondientes al 80% de la prestación.
En los casos de la AUH, el 20% restante se acumula y se abona una vez acreditados los controles de salud y la escolaridad mediante la documentación exigida por ANSES. En la AUE, el porcentaje retenido se liquida de acuerdo con los requisitos previstos para esa prestación.
Cuándo se cobra la AUH en octubre de 2026
DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.
DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.
DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.
DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.
DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.
DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.
DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.
DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.
DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.
DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.
Cuándo se paga la Asignación por Embarazo
DNI terminado en 0: viernes 9 de octubre.
DNI terminado en 1: martes 13 de octubre.
DNI terminado en 2: miércoles 14 de octubre.
DNI terminado en 3: jueves 15 de octubre.
DNI terminado en 4: viernes 16 de octubre.
DNI terminado en 5: lunes 19 de octubre.
DNI terminado en 6: martes 20 de octubre.
DNI terminado en 7: miércoles 21 de octubre.
DNI terminado en 8: jueves 22 de octubre.
DNI terminado en 9: viernes 23 de octubre.
El cronograma contempla el feriado nacional del lunes 12 de octubre, por lo que los pagos se reanudan el martes 13.
Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro
Los titulares pueden verificar cuándo cobrarán y dónde recibirán la prestación a través de Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.
También pueden consultar el calendario oficial y los importes correspondientes a cada prestación en el sitio web del organismo.
De esta manera, octubre incorpora la actualización mensual del 1,66% para la AUH y la AUE, mientras que las fechas de pago se distribuyen según la terminación del DNI de cada beneficiario.
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