Desempleo ANSES: quiénes pueden cobrar hasta $383.800 este mes cumpliendo los requisitos

En cambio, quedan excluidos quienes renunciaron voluntariamente o acordaron un retiro voluntario.

Tampoco pueden acceder los empleados públicos, el personal de casas particulares, los docentes alcanzados por regímenes especiales, los autónomos, los monotributistas y quienes cobran jubilaciones, pensiones o prestaciones no contributivas.

¿Cuáles son las condiciones para acceder?

Los trabajadores permanentes deben acreditar al menos seis meses de aportes al Fondo Nacional de Empleo durante los tres años anteriores al despido o cese laboral.

Para los trabajadores eventuales o de temporada, se exige haber trabajado al menos 90 días durante el último año y reunir un mínimo de 12 meses de actividad en los tres años previos.

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación. Si se supera ese plazo, se descuenta un día de prestación por cada día hábil de demora.

¿Cuánto se cobra y cuántas cuotas corresponden?

El monto mensual se calcula sobre el 75% de la mejor remuneración bruta cobrada durante los últimos seis meses de trabajo. Empero, hay límites vinculados al SMVM: el piso equivale al 50% de ese valor y el tope, al 100%.

Como la prestación se paga a mes vencido, el período trabajado en octubre se cobra en noviembre. Según la escala proyectada que compartiste, los valores serían los siguientes:

Septiembre 2026, a cobrar en octubre : mínimo de $191.800 y máximo de $383.800.

: mínimo de $191.800 y máximo de $383.800. Octubre 2026, a cobrar en noviembre : mínimo de $195.600 y máximo de $391.200.

: mínimo de $195.600 y máximo de $391.200. Noviembre 2026, a cobrar en diciembre : mínimo de $199.400 y máximo de $398.800.

: mínimo de $199.400 y máximo de $398.800. Diciembre 2026, a cobrar en enero 2027: mínimo de $203.200 y máximo de $406.400.

La cantidad de cuotas depende de los meses de aportes registrados durante los tres años anteriores al cese laboral:

De 6 a 11 meses de aportes: 2 cuotas.

De 12 a 23 meses: 4 cuotas.

De 24 a 35 meses: 8 cuotas.

36 meses o más: 12 cuotas.

¿Cómo hacer el trámite y qué documentación presentar?

La solicitud es gratuita y puede realizarse por internet o de manera presencial. Para iniciar la gestión, se necesita el DNI y documentación que acredite el fin de la relación laboral.

Por internet: ingresar a Mi ANSES o Atención Virtual con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social . Después, seleccionar la Prestación por Desempleo, completar los datos y adjuntar los documentos.

o Atención Virtual con el y la . Después, seleccionar la Prestación por Desempleo, completar los datos y adjuntar los documentos. Presencialmente: solicitar un turno en ANSES y acudir a la oficina asignada con la documentación original y sus copias.

Los comprobantes varían según cada situación. Pueden solicitarse el telegrama de despido, la carta documento, los telegramas enviados por el trabajador en caso de despido indirecto, el contrato vencido o una constancia del empleador.

¿Qué otros beneficios incluye la prestación?

Los beneficiarios mantienen la cobertura de su obra social y pueden seguir recibiendo las asignaciones familiares que correspondan. Además, el período de cobro se computa como tiempo de servicio para la jubilación.

Si consiguen un nuevo empleo formal, deben informar la situación a ANSES dentro de los cinco días hábiles posteriores al inicio de la actividad para suspender la prestación y evitar cobros indebidos.

¿Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en octubre y noviembre?

ANSES organiza las fechas de pago de la Prestación por Desempleo según el plan correspondiente y la terminación del DNI. El calendario queda distribuido de la siguiente manera:

Desempleo Plan 1 - octubre de 2026

DNI terminados en 0 y 1: jueves 22 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 23 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 26 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: martes 27 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 28 de octubre.

Desempleo Plan 2 - septiembre de 2026

Todas las terminaciones de DNI: del lunes 2 al martes 10 de noviembre.