Dólar hoy EN VIVO: cuál es la cotización del oficial y blue este jueves 12 de febrero, minuto a minuto

A cuánto cerró el dólar oficial y blue este miércoles
Dólar oficial:
- Compra: $1427,34
- Venta: $1376,80
Dólar blue:
- Compra: $1435,00
- Venta: $1415,00
Mercado cambiario
Se pueden seguir la cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y todo el mercado cambiario nacional en vivo en minutouno.com.
Tras la pasada semana signada por los cambios en el INDEC, el dólar oficial transcurre la nueva con un leve descenso, mientras que los dólares paralelos operaron con disparidad, aunque sin mayores diferencias, en sintonía con lo que fue la primera semana de febrero.
En este marco, el dólar blue se vendió el miércoles 11 de febrero a $ 1435 mientras que el oficial cotizó a $ 1427,34 para la venta.
