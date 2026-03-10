El dato demoledor del premio de Gran Hermano: lo que podía comprar el ganador en 2001 vs. el ganador de 2026
Hace 25 años, el primer vencedor de Gran Hermano se llevó más de 120 mil dólares en efectivo. Hoy, el premio anunciado es de 70 millones de pesos.
La televisión argentina es un fiel reflejo de los vaivenes de la economía nacional. Si se compara el poder adquisitivo del primer ganador del Gran Hermano en el año 2001 frente al campeón de la edición 2026, la diferencia del poder de compra es abismal.
En la primera temporada, el ganador obtuvo un premio de $121.200. Al regir la ley de convertibilidad, esa cifra equivalía exactamente a US$ 121.200 dólares en efectivo. Por su parte, para la edición de 2026 se anunció que el triunfador se alzará con un premio total de $70.000.000 de pesos.
A simple vista, setenta millones de pesos parece una suma extraordinaria frente a los poco más de cien mil pesos del año 2001. Sin embargo, al cruzar estas cifras con la cotización actual de la divisa y los precios de los bienes, el ganador actual cobra menos de la mitad en términos reales que el primer campeón.
Qué se podía comprar con el premio en 2001
Tener 121.200 dólares billete en la mano a mediados de 2001 abría un abanico de inversiones inmobiliarias y vehiculares gigantesco.
Propiedades: En aquel entonces, un departamento estándar de tres ambientes en barrios acomodados de la Ciudad de Buenos Aires promediaba los US$ 40.000 a US$ 50.000. Con su premio, el campeón podía comprar dos departamentos amplios e incluso un tercero más pequeño (tipo monoambiente) para alquilar, asegurándose una renta de por vida.
Vehículos 0 km: Un auto de entrada de gama nuevo rondaba los US$ 10.000 y US$ 12.000. Si el ganador lo deseaba, podía ir a una concesionaria y comprarse diez vehículos 0 km al contado.
Para qué alcanza el premio de Gran Hermano 2026
La devaluación de la moneda local golpeó fuertemente el monto real de los premios televisivos. Si tomamos los $70.000.000 del campeón de 2026 y los dividimos por la cotización del dólar actual ($1.420), el pozo final equivale a apenas US$ 49.295.
Propiedades: Con poco menos de 50 mil dólares en el mercado inmobiliario actual de la Ciudad de Buenos Aires, el ganador de hoy apenas podría comprar un solo monoambiente o un departamento de dos ambientes chico en barrios más periféricos. Lejos quedó el sueño de comprar múltiples propiedades.
Vehículos 0 km: Actualmente, los autos más económicos del mercado local arrancan en valores cercanos a los $18.000.000 a $20.000.000 de pesos. Con los 70 millones del premio actual, el ganador podría adquirir tres o como máximo cuatro vehículos básicos, menos de la mitad de los que podía comprar su par en 2001.
En conclusión, la inflación y las devaluaciones acumuladas transformaron un premio que hace 25 años resolvía la vida financiera de varias generaciones, en un monto que hoy apenas alcanza para una primera vivienda modesta.
