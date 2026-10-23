El riesgo país volvió a subir y llegó a 710 puntos: qué preocupa a los inversores
El indicador de JP Morgan avanzó un 0,9% y llegó a los 710 puntos básicos, mientras los bonos soberanos en dólares registraron nuevas pérdidas.
El riesgo país argentino subió un 0,9% y alcanzó los 710 puntos básicos, en una jornada marcada por las bajas de los bonos soberanos en dólares y las dudas de los inversores sobre la evolución de la economía. El indicador elaborado por JP Morgan se mantiene por encima de los 700 puntos, en medio de las preocupaciones por las necesidades de financiamiento del Gobierno y las perspectivas políticas de cara a las próximas elecciones presidenciales.
La dinámica de los títulos públicos refleja un escenario financiero complejo para la Argentina. En los últimos tres meses, el riesgo país acumuló un incremento del 77%, mientras que los bonos Globales registraron pérdidas de hasta el 6,6% durante el último mes.
¿Por qué sube el riesgo país argentino?
Entre los factores que presionan sobre los activos argentinos aparecen tanto las condiciones internacionales como las dudas vinculadas con la economía local. Los mercados emergentes enfrentan un contexto externo más adverso, mientras que los inversores mantienen la atención sobre la capacidad de la Argentina para sostener el acceso al financiamiento y cumplir con sus compromisos financieros.
Uno de los principales focos de preocupación es el programa financiero previsto para 2027. Las necesidades de fondos del Estado y las perspectivas económicas generan interrogantes entre los operadores, que también siguen de cerca la evolución del escenario político ante las próximas elecciones presidenciales.
A esas variables se suman las dificultades para consolidar una recuperación de la economía real, un aspecto que forma parte del análisis de los inversores sobre la sostenibilidad del programa económico.
¿Cómo operaron los bonos argentinos en Wall Street?
Los bonos Globales, emitidos bajo legislación de Nueva York, registraron bajas de hasta el 0,6% durante la jornada y mostraron pérdidas generalizadas. Los Bonares, que se rigen por la legislación argentina, tuvieron un desempeño dispar, con variaciones más moderadas entre los distintos títulos.
El comportamiento de la deuda soberana es relevante porque el riesgo país mide la diferencia de rendimiento entre los bonos de un país y los títulos considerados de referencia, habitualmente los del Tesoro de Estados Unidos. Cuando el indicador aumenta, suele reflejar una mayor percepción de riesgo por parte del mercado y un encarecimiento potencial del financiamiento.
Las acciones argentinas subieron pese a la caída de los bonos
En contraste con el desempeño de la deuda pública, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street mostraron una mayoría de avances. Entre las principales subas se destacaron:
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Cresud: 3,3%.
Grupo Supervielle: 3,2%.
BBVA: 2,5%.
En la Bolsa porteña, el índice MSCI Merval avanzó un 2,8% y alcanzó los 100.736,190 puntos. Así, la rueda financiera presentó comportamientos diferentes entre los activos argentinos: mientras los bonos soberanos continuaron bajo presión y el riesgo país permaneció por encima de los 700 puntos, las acciones registraron una tendencia mayoritariamente positiva.
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