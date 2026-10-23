El riesgo país volvió a subir y llegó a 710 puntos: qué preocupa a los inversores

¿Cómo operaron los bonos argentinos en Wall Street?

Los bonos Globales, emitidos bajo legislación de Nueva York, registraron bajas de hasta el 0,6% durante la jornada y mostraron pérdidas generalizadas. Los Bonares, que se rigen por la legislación argentina, tuvieron un desempeño dispar, con variaciones más moderadas entre los distintos títulos.

El riesgo país retrocede y se acerca a los 500 puntos y los ADR suben impulsados por los bancos

El comportamiento de la deuda soberana es relevante porque el riesgo país mide la diferencia de rendimiento entre los bonos de un país y los títulos considerados de referencia, habitualmente los del Tesoro de Estados Unidos. Cuando el indicador aumenta, suele reflejar una mayor percepción de riesgo por parte del mercado y un encarecimiento potencial del financiamiento.

Las acciones argentinas subieron pese a la caída de los bonos

En contraste con el desempeño de la deuda pública, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street mostraron una mayoría de avances. Entre las principales subas se destacaron:

Cresud: 3,3%.

Grupo Supervielle: 3,2%.

BBVA: 2,5%.

En la Bolsa porteña, el índice MSCI Merval avanzó un 2,8% y alcanzó los 100.736,190 puntos. Así, la rueda financiera presentó comportamientos diferentes entre los activos argentinos: mientras los bonos soberanos continuaron bajo presión y el riesgo país permaneció por encima de los 700 puntos, las acciones registraron una tendencia mayoritariamente positiva.