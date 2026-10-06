Haberes de ANSES con aumento: montos finales para jubilados, pensiones y AUH en octubre 2026

Jubilación mínima en octubre: monto final con el bono de $70.000

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo recibirán $435.748,51 correspondientes a su prestación previsional. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el total mensual alcanza los $505.748,51.

Para quienes tienen un haber superior al mínimo, el refuerzo no necesariamente se cobra de manera completa. El esquema contempla un bono proporcional para quienes, con su prestación, no alcancen el ingreso total de $505.748,51.

PUAM, PNC y Asignaciones Familiares con el nuevo incremento

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $348.598,81 desde octubre. Si el titular recibe el bono completo de $70.000, el ingreso total asciende a $418.598,81. La cifra correspondiente al haber de PUAM está establecida en la Resolución 284/2026.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, el haber mensual queda en $305.023,96. Con el bono de $70.000, el monto total llega a $375.023,96. Para las PNC destinadas a otros grupos, como las pensiones para madres de siete hijos, el monto se calcula sobre el valor de la jubilación mínima y puede alcanzar un total mayor.

Las asignaciones también reciben el incremento. La AUH pasa a $156.588, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $509.863. En tanto, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos queda en $78.304. Los valores surgen de la actualización del 1,66% establecida por ANSES.