Haberes de ANSES con aumento: montos finales para jubilados, pensiones y AUH en octubre 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el décimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,7%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
De cuánto es el aumento de ANSES en octubre y qué indicador se usó
El incremento establecido para octubre es del 1,66%. En el caso de las jubilaciones y pensiones, la actualización se determina mediante la fórmula de movilidad vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del período correspondiente. La Resolución 284/2026 establece los nuevos valores previsionales para octubre.
El INDEC informó que el IPC nacional registró una variación mensual del 1,7% en agosto de 2026. Para las asignaciones familiares, la Resolución 283/2026 establece expresamente un incremento del 1,66% sobre los montos y rangos vigentes.
Con la actualización, el haber mínimo garantizado pasó a $435.748,51, mientras que el haber máximo previsional quedó establecido en $2.932.174,85 desde octubre. La Prestación Básica Universal (PBU), por su parte, asciende a $199.335,05.
Jubilación mínima en octubre: monto final con el bono de $70.000
Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo recibirán $435.748,51 correspondientes a su prestación previsional. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el total mensual alcanza los $505.748,51.
Para quienes tienen un haber superior al mínimo, el refuerzo no necesariamente se cobra de manera completa. El esquema contempla un bono proporcional para quienes, con su prestación, no alcancen el ingreso total de $505.748,51.
PUAM, PNC y Asignaciones Familiares con el nuevo incremento
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $348.598,81 desde octubre. Si el titular recibe el bono completo de $70.000, el ingreso total asciende a $418.598,81. La cifra correspondiente al haber de PUAM está establecida en la Resolución 284/2026.
En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, el haber mensual queda en $305.023,96. Con el bono de $70.000, el monto total llega a $375.023,96. Para las PNC destinadas a otros grupos, como las pensiones para madres de siete hijos, el monto se calcula sobre el valor de la jubilación mínima y puede alcanzar un total mayor.
Las asignaciones también reciben el incremento. La AUH pasa a $156.588, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $509.863. En tanto, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos queda en $78.304. Los valores surgen de la actualización del 1,66% establecida por ANSES.
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