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Identificaron a los countries del AMBA a los que les quitarán los subsidios de luz y gas: cuáles son

Economía

El gobierno identificó 439 barrios cerrados en el AMBA en los que hay usuarios que siguen gozando de subsidios energéticos. Replicarán este esquema en el resto del país.

Identificaron a los countries del AMBA a los que les quitarán los subsidios de luz y gas: cuáles son

El gobierno de Javier Milei dio a conocer este martes la lista de countries, barrios cerrados y clubes de campo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a los que se les quitarán los subsidios a las tarifas de luz y gas. La medida, que alcanza también al barrio porteño de Puerto Madero, había sido anticipada la semana pasada por el vocero presidencial y legislador electo de la Ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni.

Según detalló Adorni la medida alcanza a más de 15.500 usuarios.

El gobierno libertario identificó a 439 urbanizaciones cerradas y barrios privados en los que se detectaron suministros eléctricos inscriptos como N°2 (el 44%) o N°3 (el 56%) -bajos y medios- dentro del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), que está bajo la órbita de ENERGAS.

luz y gas.jpg

Fuentes de la Secretaría de Energía aclararon sin embargo a La Nación que no todos los habitantes de aquellas áreas residenciales se verán alcanzados por la quita de los subsidios sino solo a quienes estén categorizados erróneamente y pasarán a pagar tarifa plena.

Adelantaron además que están trabajando en replicar esta metodología en otros puntos del país mediante la cruza de datos con las provincias.

El listado completo de los barrios cerrados que perderán los subsidios:

Áreas Norte y Oeste del Gran Buenos Aires

  1. ACACIAS BLANCAS
  2. AGUSTINAS I
  3. ÁLAMO ALTO
  4. ALBANUEVA
  5. ALTAMIRA
  6. ALTOS DE GOLF
  7. ALTOS DE LA HORQUETA
  8. ALTOS DE MANZANARES
  9. ALTOS DE MASCHWITZ
  10. ALTOS DE PACHECO S.A
  11. ALTOS DEL PILAR
  12. ALTOS DEL SOL
  13. ÁLVAREZ DEL BOSQUE
  14. ALVEAR DE BENAVIDEZ
  15. ARANJUEZ COUNTRY CLUB
  16. ARANZAZU
  17. ARBOLEDA I
  18. ARBOLEDA II
  19. AROMAS DE SARAVÍ
  20. AUGUSTA
  21. AYRES CHICO
  22. AYRES DE LELOIR
  23. AYRES DEL PILAR
  24. AYRES PLAZA
  25. BARBARITA
  26. BARRANCAS DE SAN JOSÉ
  27. BARRANCAS DE SANTA MARÍA
  28. BARRANCAS DE VICTORIA
  29. BARRIO CERRADA LA ANGÉLICA
  30. BARRIO CERRADO EL LAGO
  31. BARRIO CERRADO GUIDO
  32. BARRIO CERRADO LA EMBAJADA
  33. BARRIO CHICO
  34. BARRIO CLARIDAD
  35. BARRIO EL TREBOL
  36. BARRIO ELORTONDO
  37. BARRIO LA CELINA
  38. BARRIO LAS CASAS
  39. BARRIO MASCHWITZ PRIVADO
  40. BARRIO NÁUTICO CANAL
  41. BARRIO NUEVO PILAR
  42. BARRIO PALMER´S COTTAGE
  43. BARRIO PARQUE IRIZAR
  44. BARRIO PARQUE NÁUTICO BOATING CLUB
  45. BARRIO PRIVADO CUBE
  46. BARRIO PRIVADO LA DELFINA
  47. BARRIO PRIVADO MALIBÚ
  48. BARRIO PRIVADO SANTO TOMÁS
  49. BARRIO PRIVADO SAULITO
  50. BARRIO PRIVADO VILLA FLAUBERT
  51. BARRIO QUINTA GAH DAN
  52. BARRIO RIVER OAKS
  53. BARRIO SAN JOSÉ
  54. BARRIO SANTA CLARA
  55. BARRIO SANTA TERESA
  56. BELLA VISTA CHICO
  57. BENAVIDEZ GREENS
  58. BOAT CENTER
  59. BOCA RATÓN GOLF CLUB S.A
  60. BOSQUE CHICO
  61. BOULEVARD DEL SOL
  62. BUENOS AIRES GOLF S.A.
  63. BUENOS AIRES VILLAGE
  64. BY ROSINA (EL CANTÓN)
  65. CABAÑAS DE SOLEZ
  66. CAMINO REAL
  67. CAMPO CHICO
  68. CAMPO GRANDE
  69. CAN
  70. CARDENAL DEL MONTE
  71. CARMEL
  72. CASABLANCA
  73. CASAS DE SAN PATRICIO
  74. CASAS DE SANTA MARÍA
  75. CASAS DEL ALTO
  76. CASAS DEL ESTE
  77. CASCO DE ÁLVAREZ
  78. CASUARINAS DEL PILAR
  79. CENTAUROS
  80. CHACRAS DE ALCALÁ
  81. CHACRAS DE MURRAY
  82. CHAMPAGNAT
  83. CHINGOLO 102
  84. CLUB DE CAMPO PUEYRREDÓN
  85. CLUB DE CAMPO SAN DIEGO
  86. CLUB JARDÍN NÁUTICO ESCOBAR
  87. CLUB SAN CARLOS
  88. CONSORCIO DE PROPIETARIOS LARENA COUNTRY CLUB
  89. COUNTRY CLUB ATLÉTICO BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
  90. COUNTRY CLUB LA CASCADA
  91. COUNTRY LAS LAJAS
  92. CUBA I
  93. CUBA II
  94. DEL JAGÜEL
  95. DEPARTAMENTO HACOAJ
  96. DON MANUEL
  97. EL ATARCEDER
  98. EL BARRANCO COUNTRY CLUB
  99. EL BUEN RETIRO
  100. EL CASCO
  101. EL CASCO DE LELOIR
  102. EL CAZAL
  103. EL DIQUE
  104. EL ENCUENTRO
  105. EL ENSUEÑO
  106. EL HORNERO
  107. EL LUCERO
  108. EL MIRADOR
  109. EL MOLINO
  110. EL MORO
  111. EL NAUDIR
  112. EL PATO VERDE
  113. EL PORTAL DE PILAR
  114. EL PORTILLO
  115. EL RECODO
  116. EL RESUELLO
  117. EL SILENCIO
  118. EL SOLITARIO I EL SOLITARIO II Y EL SOLITARIO III
  119. EL TALAR
  120. EL TALAR CHICO
  121. EL TALAR DE PACHECHO
  122. EL TRIÁNGULO
  123. EL ZORZAL
  124. ESTANCIAS DEL PILAR II
  125. FARM CLUB
  126. FINCAS DE ÁLVAREZ
  127. FINCAS DEL LAGO
  128. G3D
  129. GOLFER’S CLUB COUNTRY
  130. GREENLANDS
  131. HÁBITAT
  132. HARAS MARÍA ELENA
  133. HARAS MARÍA EUGENIA
  134. HARAS MARÍA VICTORIA
  135. HARAS SAN PABLO
  136. HARAS SANTA MARÍA
  137. HIGHLAND PARK
  138. IKELAR S.A.
  139. ISLA DEL SOL
  140. JARDINES DE SARAVÍ
  141. JARDINES DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA
  142. JUAN GRANDE
  143. JULIO MIGUEL
  144. LA AGUSTINA
  145. LA ARBOLEDA
  146. LA BARRA VILLAGE
  147. LA CANDELARIA
  148. LA CAÑADA
  149. LA CARMELA
  150. LA CASUALIDAD BARRIO CERRADO
  151. LA CESARINA
  152. LA CHACRA
  153. LA COLINA
  154. LA COMARCA
  155. LA CUESTA
  156. LA CUMBRE DE LA ROSA III
  157. LA DAMASIA
  158. LA EMILIA
  159. LA ESCONDIDA
  160. LA ESPERANZA
  161. LA FRIZIA
  162. LA HERRADURA
  163. LA JOSEFINA
  164. LA LAGUNA
  165. LA LEGUA
  166. LA LOMADA (AMPLIACIÓN)
  167. LA MADRUGADA 1/2
  168. LA MAGNOLIA
  169. LA MASÍA
  170. LA MERCED
  171. LA MONTURA
  172. LA NAZARENA
  173. LA OTILIA
  174. LA PEREGRINA
  175. LA PILARICA
  176. LA POSTA
  177. LA RESERVA DE PILAR
  178. LA RETAMA
  179. LA SEGUNDA TRADICIÓN
  180. LA SOBERANA
  181. LA TRANQUERA
  182. LAGOON PILAR
  183. LAGOS DE MANZANARES NORTE
  184. LAGOS DEL NORTE
  185. LAGUNA DEL SOL
  186. LAGUNAS DEL POLO
  187. LAS ANGÉLICAS
  188. LAS ARAUCARIAS
  189. LAS BRISAS
  190. LAS BRUJAS
  191. LAS CALETAS
  192. LAS CAMELIAS
  193. LAS CATONAS I
  194. LAS HOJAS CLUB DE CAMPO
  195. LAS LIEBRES
  196. LAS MARGARITAS
  197. LAS MARÍAS
  198. LAS MERCEDES
  199. LAS ORQUÍDEAS
  200. LAS PERDICES
  201. LAS VICTORIAS
  202. LOMAS DE BENAVIDEZ
  203. LOS ÁLAMOS
  204. LOS ALCANFORES
  205. LOS BERROS
  206. LOS BERROS II
  207. LOS BOULEVARES
  208. LOS FAROLES
  209. LOS FAROLES II
  210. LOS FRESNOS
  211. LOS FRESNOS - LAS ACACIAS
  212. LOS LAGARTOS
  213. LOS LAGOS DE NORDELTA
  214. LOS OLIVARES
  215. LOS OLMOS
  216. LOS PALENQUES
  217. LOS PILARES
  218. LOS PINGUINOS
  219. LOS PLÁTANOS
  220. LOS POTRILLOS
  221. LOS ROBLES DE MASCHWITZ
  222. LOS ROBLES VILLAGE
  223. LOS SAUCES
  224. LOS TACOS
  225. LOS TILOS
  226. LOS TRONCOS
  227. MACABI COUNTRY CLUB
  228. MANZANARES CHICO
  229. MAPUCHE COUNTRY CLUB
  230. MARÍA DEL PARQUE
  231. MARÍA EUGENIA RESIDENCES AND VILLAGE
  232. MARINA CANESTRARI
  233. MARINAS DEL PILAR
  234. MARINAS H
  235. MARTINDALE NORTE
  236. MARTINDALE SUR
  237. MASCHWITZ VILLAGE
  238. MATHEU GRANDE
  239. MB MASCHWITZ
  240. MEDAL COUNTRY CLUB
  241. MIRADORES II
  242. MIRAFLORES COUNTRY CLUB
  243. NÁUTICO ESCOBAR
  244. NEWMAN JOVEN
  245. NORDELTA
  246. NORDELTA 2 PUERTO
  247. OLIVOS GOLF CLUB
  248. PALMAS DEL SOL
  249. PARQUE PERÓ
  250. PELLEGRINI VILLAGE
  251. PETREL VILLAGE
  252. PIGEON CLUB
  253. PILAR DEL ESTE
  254. PILAR DEL ESTE I
  255. PILAR GOLF CLUB
  256. PILAR GREEN PARK
  257. PILAR HOUSE
  258. PILAR PATAGONIA CLUB DE CAMPO
  259. PILAR PLAZA
  260. PILAR PRIVADO
  261. PILAR VILLAGE
  262. PILARA I
  263. PINO SOLO
  264. PINTAR-USANDIZAGA S.R.L.
  265. PUNTA CHICA VILLAGE
  266. QUINTA NUESTRA SEÑORA DEL BUEN AYRE
  267. REY MORO
  268. REYLA
  269. RINCON DE LA COSTA
  270. RINCÓN DE LELOIR
  271. RINCON DE MILBERG
  272. RINCÓN DEL ARCA
  273. ROBLE JOVEN
  274. SAINT MATTHEW´S VILLAGE
  275. SAN AGUSTÍN
  276. SAN ANDRES
  277. SAN FRANCISCO
  278. SAN GABRIEL
  279. SAN IGNACIO
  280. SAN ISIDRO CHICO
  281. SAN ISIDRO LABRADOR
  282. SAN JUAN
  283. SAN MARCO
  284. SAN MATÍAS
  285. SAN MIGUEL DE GHISO
  286. SAN PATRICIO
  287. SAN RAFAEL
  288. SAN SEBASTÍAN
  289. SANTA MARIA DEL PILAR
  290. SANTA AGUSTINA
  291. SANTA ANA
  292. SANTA BARBARA
  293. SANTA CATALINA
  294. SANTA CLARA
  295. SANTA ELENA
  296. SANTA EMILIA
  297. SANTA MARÍA
  298. SANTA MARÍA DE LOS OLIVOS
  299. SANTA MARÍA DE TIGRE
  300. SANTA SILVINA
  301. SAUSALITO VILLAGE
  302. SENDEROS 1
  303. SEPTIEMBRE
  304. SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA/ SHA COUNTRY CLUB
  305. SOL DEL ESTE
  306. SOLAR AZUL
  307. SOLAR DE ALVAREZ
  308. SOLARES DEL JAGÜEL
  309. SOLELOIR
  310. SOLES DEL PILAR
  311. TACHDT S.A
  312. TALAR DEL LAGO I
  313. TALAR DEL LAGO II
  314. TECHNOPOLO RESORT & COUNTRY CLUB
  315. TERRAVISTA
  316. TERRAZAS DE AYRES
  317. TERRAZAS DEL HARAS
  318. TIGRE CHICO
  319. TIGRE JOVEN
  320. TORTUGAS COUNTRY CLUB
  321. TORTUGAS I
  322. TRES HORQUETAS
  323. URBANIZACIÓN MAYLING CLUB DE CAMPO
  324. VALLE CLARO
  325. VILA MARINA I
  326. VILA MARINA II
  327. VILAHAUS
  328. VILLA OLIVOS
  329. VILLA ROSA
  330. VILLA VICTORIA
  331. VIRASORO VILLAGE
  332. VISTAS
  333. VIVRE LELOIR
  334. WESTON BARRIO PRIVADO
  335. WINDBELLS
  336. YATCH - NORDELTA

Áreas Sur del Gran Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires

  1. ADROGUÉ CHICO
  2. ALTOS DE HUDSON
  3. ALTOS DE HUDSON II
  4. ALTOS DE VALDEVEZ CONDOMINIOS
  5. ALUEN BARRIO PRIVADO
  6. BARRANCAS DE GUIDO
  7. BARRIO ALTOS DEL CARMEN
  8. BARRIO CERRADO DON JOAQUÍN
  9. BARRIO CERRADO PARQUE LAS NACIONES
  10. BARRIO CERRADO SANTA JUANA
  11. BARRIO MIRASOLES
  12. BARRIO PARQUE LA COLINA
  13. BARRIO PRIVADO LOS TRONCOS
  14. BARRIO PRIVADO PARQUE JORGE NEWBERY
  15. BARRIO PRIVADO RANELAGH GOLF
  16. BARRIO SANTA INÉS
  17. BRISAS DE ADROGUÉ
  18. CAÑUELAS GOLF CLUB
  19. CAMPO AZUL
  20. CAMPO DAROMY
  21. CHACRAS DE SAN VICENTE
  22. CHACRAS DEL ALBA
  23. CISSAB
  24. CLUB DE CAMPO CRUZ DEL SUR
  25. CLUB DE CAMPO EL CANDIL
  26. CLUB DE CAMPO HORIZONTES AL SUR
  27. CLUB DE CAMPO LOS ROSALES
  28. CLUB DE CAMPO SAN LUCAS
  29. CLUB DE CAMPO SANTA RITA
  30. CLUB HOUSE FINCAS GOLF
  31. CLUB SOCIAL ISRAELITA SEFARDÍ
  32. COUNTRY CIRCULO SOCIAL HEBREO
  33. COUNTRY CLUB EL VENADO
  34. COUNTRY EL PARAÍSO
  35. COUNTRY MI REFUGIO
  36. COUNTRY VENADO II
  37. EL CARMEN
  38. EL CENTAURO
  39. EL LAUQUÉN
  40. EL METEJÓN BARRIO PRIVADO
  41. EL OMBÚ
  42. EL PATO
  43. EL ROCÍO
  44. EL RODAL
  45. EL SOSIEGO
  46. FIDEICOMISO HUDSON CHICO
  47. FINCAS
  48. FINCAS DE HUDSON
  49. FINCAS DE IRAOLA
  50. FINCAS DE IRAOLA II
  51. FINCAS DE SAN VICENTE
  52. FINCAS DEL ALBA
  53. GREENVILLE
  54. HARAS LATINA
  55. HUDSON PARK
  56. LA ALAMEDA BARRIO PRIVADO
  57. LA BONITA DE CANNING
  58. LA CASONA
  59. LA DOLFINA POLO RANCH
  60. LA HORQUETA DE ECHEVERRÍA
  61. LA MARTONA
  62. LA PROVIDENCIA RESORT & COUNTRY CLUB
  63. LA RESERVA
  64. LAGOS DE CANNING
  65. LAGOS DE SAN ELISEO
  66. LAGUNA AZUL
  67. LARES DE CANNING
  68. LAS ACACIAS DE HUDSON
  69. LAS CAÑUELAS
  70. LAS CASUARINAS
  71. LAS DOS TORRES S.A.
  72. LAS FUENTES I
  73. LAS GOLONDRINAS
  74. LOMAS ATHLETIC CLUB ANEXO
  75. LOMAS DE PETION
  76. LOMAS DE QUILMES
  77. LOS NARANJOS
  78. LOS OMBÚES DE HUDSON
  79. LOS ROBLES DE MONTE GRANDE
  80. LOS TALAS
  81. MALIBÚ
  82. MASLIAH COUNTRY
  83. NEW FIELD
  84. NOTHER HOUSES
  85. NUEVO QUILMES
  86. PARQUE LA CELIA
  87. PRINCIPADO DE SAN VICENTE
  88. QUINTA LOS PILARES
  89. ROBLES DE SAN VICENTE
  90. SAINT JOSEPH
  91. SAINT THOMAS CENTRO
  92. SAINT THOMAS OESTE
  93. SAINT THOMAS SUR
  94. SAN ELISEO
  95. SAN FELIPE CANNING
  96. SAN JUAN CHICO
  97. SANTA CLARA AL SUR
  98. SANTO DOMINGO
  99. SANTO TOMÁS
  100. SOLAR DEL BOSQUE
  101. TERRALAGOS
  102. VILLA MARÍA
  103. VILLAGE DEL PARQUE
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