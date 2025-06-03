Identificaron a los countries del AMBA a los que les quitarán los subsidios de luz y gas: cuáles son
El gobierno identificó 439 barrios cerrados en el AMBA en los que hay usuarios que siguen gozando de subsidios energéticos. Replicarán este esquema en el resto del país.
El gobierno de Javier Milei dio a conocer este martes la lista de countries, barrios cerrados y clubes de campo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a los que se les quitarán los subsidios a las tarifas de luz y gas. La medida, que alcanza también al barrio porteño de Puerto Madero, había sido anticipada la semana pasada por el vocero presidencial y legislador electo de la Ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni.
Según detalló Adorni la medida alcanza a más de 15.500 usuarios.
El gobierno libertario identificó a 439 urbanizaciones cerradas y barrios privados en los que se detectaron suministros eléctricos inscriptos como N°2 (el 44%) o N°3 (el 56%) -bajos y medios- dentro del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), que está bajo la órbita de ENERGAS.
Fuentes de la Secretaría de Energía aclararon sin embargo a La Nación que no todos los habitantes de aquellas áreas residenciales se verán alcanzados por la quita de los subsidios sino solo a quienes estén categorizados erróneamente y pasarán a pagar tarifa plena.
Adelantaron además que están trabajando en replicar esta metodología en otros puntos del país mediante la cruza de datos con las provincias.
El listado completo de los barrios cerrados que perderán los subsidios:
Áreas Norte y Oeste del Gran Buenos Aires
- ACACIAS BLANCAS
- AGUSTINAS I
- ÁLAMO ALTO
- ALBANUEVA
- ALTAMIRA
- ALTOS DE GOLF
- ALTOS DE LA HORQUETA
- ALTOS DE MANZANARES
- ALTOS DE MASCHWITZ
- ALTOS DE PACHECO S.A
- ALTOS DEL PILAR
- ALTOS DEL SOL
- ÁLVAREZ DEL BOSQUE
- ALVEAR DE BENAVIDEZ
- ARANJUEZ COUNTRY CLUB
- ARANZAZU
- ARBOLEDA I
- ARBOLEDA II
- AROMAS DE SARAVÍ
- AUGUSTA
- AYRES CHICO
- AYRES DE LELOIR
- AYRES DEL PILAR
- AYRES PLAZA
- BARBARITA
- BARRANCAS DE SAN JOSÉ
- BARRANCAS DE SANTA MARÍA
- BARRANCAS DE VICTORIA
- BARRIO CERRADA LA ANGÉLICA
- BARRIO CERRADO EL LAGO
- BARRIO CERRADO GUIDO
- BARRIO CERRADO LA EMBAJADA
- BARRIO CHICO
- BARRIO CLARIDAD
- BARRIO EL TREBOL
- BARRIO ELORTONDO
- BARRIO LA CELINA
- BARRIO LAS CASAS
- BARRIO MASCHWITZ PRIVADO
- BARRIO NÁUTICO CANAL
- BARRIO NUEVO PILAR
- BARRIO PALMER´S COTTAGE
- BARRIO PARQUE IRIZAR
- BARRIO PARQUE NÁUTICO BOATING CLUB
- BARRIO PRIVADO CUBE
- BARRIO PRIVADO LA DELFINA
- BARRIO PRIVADO MALIBÚ
- BARRIO PRIVADO SANTO TOMÁS
- BARRIO PRIVADO SAULITO
- BARRIO PRIVADO VILLA FLAUBERT
- BARRIO QUINTA GAH DAN
- BARRIO RIVER OAKS
- BARRIO SAN JOSÉ
- BARRIO SANTA CLARA
- BARRIO SANTA TERESA
- BELLA VISTA CHICO
- BENAVIDEZ GREENS
- BOAT CENTER
- BOCA RATÓN GOLF CLUB S.A
- BOSQUE CHICO
- BOULEVARD DEL SOL
- BUENOS AIRES GOLF S.A.
- BUENOS AIRES VILLAGE
- BY ROSINA (EL CANTÓN)
- CABAÑAS DE SOLEZ
- CAMINO REAL
- CAMPO CHICO
- CAMPO GRANDE
- CAN
- CARDENAL DEL MONTE
- CARMEL
- CASABLANCA
- CASAS DE SAN PATRICIO
- CASAS DE SANTA MARÍA
- CASAS DEL ALTO
- CASAS DEL ESTE
- CASCO DE ÁLVAREZ
- CASUARINAS DEL PILAR
- CENTAUROS
- CHACRAS DE ALCALÁ
- CHACRAS DE MURRAY
- CHAMPAGNAT
- CHINGOLO 102
- CLUB DE CAMPO PUEYRREDÓN
- CLUB DE CAMPO SAN DIEGO
- CLUB JARDÍN NÁUTICO ESCOBAR
- CLUB SAN CARLOS
- CONSORCIO DE PROPIETARIOS LARENA COUNTRY CLUB
- COUNTRY CLUB ATLÉTICO BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
- COUNTRY CLUB LA CASCADA
- COUNTRY LAS LAJAS
- CUBA I
- CUBA II
- DEL JAGÜEL
- DEPARTAMENTO HACOAJ
- DON MANUEL
- EL ATARCEDER
- EL BARRANCO COUNTRY CLUB
- EL BUEN RETIRO
- EL CASCO
- EL CASCO DE LELOIR
- EL CAZAL
- EL DIQUE
- EL ENCUENTRO
- EL ENSUEÑO
- EL HORNERO
- EL LUCERO
- EL MIRADOR
- EL MOLINO
- EL MORO
- EL NAUDIR
- EL PATO VERDE
- EL PORTAL DE PILAR
- EL PORTILLO
- EL RECODO
- EL RESUELLO
- EL SILENCIO
- EL SOLITARIO I EL SOLITARIO II Y EL SOLITARIO III
- EL TALAR
- EL TALAR CHICO
- EL TALAR DE PACHECHO
- EL TRIÁNGULO
- EL ZORZAL
- ESTANCIAS DEL PILAR II
- FARM CLUB
- FINCAS DE ÁLVAREZ
- FINCAS DEL LAGO
- G3D
- GOLFER’S CLUB COUNTRY
- GREENLANDS
- HÁBITAT
- HARAS MARÍA ELENA
- HARAS MARÍA EUGENIA
- HARAS MARÍA VICTORIA
- HARAS SAN PABLO
- HARAS SANTA MARÍA
- HIGHLAND PARK
- IKELAR S.A.
- ISLA DEL SOL
- JARDINES DE SARAVÍ
- JARDINES DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA
- JUAN GRANDE
- JULIO MIGUEL
- LA AGUSTINA
- LA ARBOLEDA
- LA BARRA VILLAGE
- LA CANDELARIA
- LA CAÑADA
- LA CARMELA
- LA CASUALIDAD BARRIO CERRADO
- LA CESARINA
- LA CHACRA
- LA COLINA
- LA COMARCA
- LA CUESTA
- LA CUMBRE DE LA ROSA III
- LA DAMASIA
- LA EMILIA
- LA ESCONDIDA
- LA ESPERANZA
- LA FRIZIA
- LA HERRADURA
- LA JOSEFINA
- LA LAGUNA
- LA LEGUA
- LA LOMADA (AMPLIACIÓN)
- LA MADRUGADA 1/2
- LA MAGNOLIA
- LA MASÍA
- LA MERCED
- LA MONTURA
- LA NAZARENA
- LA OTILIA
- LA PEREGRINA
- LA PILARICA
- LA POSTA
- LA RESERVA DE PILAR
- LA RETAMA
- LA SEGUNDA TRADICIÓN
- LA SOBERANA
- LA TRANQUERA
- LAGOON PILAR
- LAGOS DE MANZANARES NORTE
- LAGOS DEL NORTE
- LAGUNA DEL SOL
- LAGUNAS DEL POLO
- LAS ANGÉLICAS
- LAS ARAUCARIAS
- LAS BRISAS
- LAS BRUJAS
- LAS CALETAS
- LAS CAMELIAS
- LAS CATONAS I
- LAS HOJAS CLUB DE CAMPO
- LAS LIEBRES
- LAS MARGARITAS
- LAS MARÍAS
- LAS MERCEDES
- LAS ORQUÍDEAS
- LAS PERDICES
- LAS VICTORIAS
- LOMAS DE BENAVIDEZ
- LOS ÁLAMOS
- LOS ALCANFORES
- LOS BERROS
- LOS BERROS II
- LOS BOULEVARES
- LOS FAROLES
- LOS FAROLES II
- LOS FRESNOS
- LOS FRESNOS - LAS ACACIAS
- LOS LAGARTOS
- LOS LAGOS DE NORDELTA
- LOS OLIVARES
- LOS OLMOS
- LOS PALENQUES
- LOS PILARES
- LOS PINGUINOS
- LOS PLÁTANOS
- LOS POTRILLOS
- LOS ROBLES DE MASCHWITZ
- LOS ROBLES VILLAGE
- LOS SAUCES
- LOS TACOS
- LOS TILOS
- LOS TRONCOS
- MACABI COUNTRY CLUB
- MANZANARES CHICO
- MAPUCHE COUNTRY CLUB
- MARÍA DEL PARQUE
- MARÍA EUGENIA RESIDENCES AND VILLAGE
- MARINA CANESTRARI
- MARINAS DEL PILAR
- MARINAS H
- MARTINDALE NORTE
- MARTINDALE SUR
- MASCHWITZ VILLAGE
- MATHEU GRANDE
- MB MASCHWITZ
- MEDAL COUNTRY CLUB
- MIRADORES II
- MIRAFLORES COUNTRY CLUB
- NÁUTICO ESCOBAR
- NEWMAN JOVEN
- NORDELTA
- NORDELTA 2 PUERTO
- OLIVOS GOLF CLUB
- PALMAS DEL SOL
- PARQUE PERÓ
- PELLEGRINI VILLAGE
- PETREL VILLAGE
- PIGEON CLUB
- PILAR DEL ESTE
- PILAR DEL ESTE I
- PILAR GOLF CLUB
- PILAR GREEN PARK
- PILAR HOUSE
- PILAR PATAGONIA CLUB DE CAMPO
- PILAR PLAZA
- PILAR PRIVADO
- PILAR VILLAGE
- PILARA I
- PINO SOLO
- PINTAR-USANDIZAGA S.R.L.
- PUNTA CHICA VILLAGE
- QUINTA NUESTRA SEÑORA DEL BUEN AYRE
- REY MORO
- REYLA
- RINCON DE LA COSTA
- RINCÓN DE LELOIR
- RINCON DE MILBERG
- RINCÓN DEL ARCA
- ROBLE JOVEN
- SAINT MATTHEW´S VILLAGE
- SAN AGUSTÍN
- SAN ANDRES
- SAN FRANCISCO
- SAN GABRIEL
- SAN IGNACIO
- SAN ISIDRO CHICO
- SAN ISIDRO LABRADOR
- SAN JUAN
- SAN MARCO
- SAN MATÍAS
- SAN MIGUEL DE GHISO
- SAN PATRICIO
- SAN RAFAEL
- SAN SEBASTÍAN
- SANTA MARIA DEL PILAR
- SANTA AGUSTINA
- SANTA ANA
- SANTA BARBARA
- SANTA CATALINA
- SANTA CLARA
- SANTA ELENA
- SANTA EMILIA
- SANTA MARÍA
- SANTA MARÍA DE LOS OLIVOS
- SANTA MARÍA DE TIGRE
- SANTA SILVINA
- SAUSALITO VILLAGE
- SENDEROS 1
- SEPTIEMBRE
- SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA/ SHA COUNTRY CLUB
- SOL DEL ESTE
- SOLAR AZUL
- SOLAR DE ALVAREZ
- SOLARES DEL JAGÜEL
- SOLELOIR
- SOLES DEL PILAR
- TACHDT S.A
- TALAR DEL LAGO I
- TALAR DEL LAGO II
- TECHNOPOLO RESORT & COUNTRY CLUB
- TERRAVISTA
- TERRAZAS DE AYRES
- TERRAZAS DEL HARAS
- TIGRE CHICO
- TIGRE JOVEN
- TORTUGAS COUNTRY CLUB
- TORTUGAS I
- TRES HORQUETAS
- URBANIZACIÓN MAYLING CLUB DE CAMPO
- VALLE CLARO
- VILA MARINA I
- VILA MARINA II
- VILAHAUS
- VILLA OLIVOS
- VILLA ROSA
- VILLA VICTORIA
- VIRASORO VILLAGE
- VISTAS
- VIVRE LELOIR
- WESTON BARRIO PRIVADO
- WINDBELLS
- YATCH - NORDELTA
Áreas Sur del Gran Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- ADROGUÉ CHICO
- ALTOS DE HUDSON
- ALTOS DE HUDSON II
- ALTOS DE VALDEVEZ CONDOMINIOS
- ALUEN BARRIO PRIVADO
- BARRANCAS DE GUIDO
- BARRIO ALTOS DEL CARMEN
- BARRIO CERRADO DON JOAQUÍN
- BARRIO CERRADO PARQUE LAS NACIONES
- BARRIO CERRADO SANTA JUANA
- BARRIO MIRASOLES
- BARRIO PARQUE LA COLINA
- BARRIO PRIVADO LOS TRONCOS
- BARRIO PRIVADO PARQUE JORGE NEWBERY
- BARRIO PRIVADO RANELAGH GOLF
- BARRIO SANTA INÉS
- BRISAS DE ADROGUÉ
- CAÑUELAS GOLF CLUB
- CAMPO AZUL
- CAMPO DAROMY
- CHACRAS DE SAN VICENTE
- CHACRAS DEL ALBA
- CISSAB
- CLUB DE CAMPO CRUZ DEL SUR
- CLUB DE CAMPO EL CANDIL
- CLUB DE CAMPO HORIZONTES AL SUR
- CLUB DE CAMPO LOS ROSALES
- CLUB DE CAMPO SAN LUCAS
- CLUB DE CAMPO SANTA RITA
- CLUB HOUSE FINCAS GOLF
- CLUB SOCIAL ISRAELITA SEFARDÍ
- COUNTRY CIRCULO SOCIAL HEBREO
- COUNTRY CLUB EL VENADO
- COUNTRY EL PARAÍSO
- COUNTRY MI REFUGIO
- COUNTRY VENADO II
- EL CARMEN
- EL CENTAURO
- EL LAUQUÉN
- EL METEJÓN BARRIO PRIVADO
- EL OMBÚ
- EL PATO
- EL ROCÍO
- EL RODAL
- EL SOSIEGO
- FIDEICOMISO HUDSON CHICO
- FINCAS
- FINCAS DE HUDSON
- FINCAS DE IRAOLA
- FINCAS DE IRAOLA II
- FINCAS DE SAN VICENTE
- FINCAS DEL ALBA
- GREENVILLE
- HARAS LATINA
- HUDSON PARK
- LA ALAMEDA BARRIO PRIVADO
- LA BONITA DE CANNING
- LA CASONA
- LA DOLFINA POLO RANCH
- LA HORQUETA DE ECHEVERRÍA
- LA MARTONA
- LA PROVIDENCIA RESORT & COUNTRY CLUB
- LA RESERVA
- LAGOS DE CANNING
- LAGOS DE SAN ELISEO
- LAGUNA AZUL
- LARES DE CANNING
- LAS ACACIAS DE HUDSON
- LAS CAÑUELAS
- LAS CASUARINAS
- LAS DOS TORRES S.A.
- LAS FUENTES I
- LAS GOLONDRINAS
- LOMAS ATHLETIC CLUB ANEXO
- LOMAS DE PETION
- LOMAS DE QUILMES
- LOS NARANJOS
- LOS OMBÚES DE HUDSON
- LOS ROBLES DE MONTE GRANDE
- LOS TALAS
- MALIBÚ
- MASLIAH COUNTRY
- NEW FIELD
- NOTHER HOUSES
- NUEVO QUILMES
- PARQUE LA CELIA
- PRINCIPADO DE SAN VICENTE
- QUINTA LOS PILARES
- ROBLES DE SAN VICENTE
- SAINT JOSEPH
- SAINT THOMAS CENTRO
- SAINT THOMAS OESTE
- SAINT THOMAS SUR
- SAN ELISEO
- SAN FELIPE CANNING
- SAN JUAN CHICO
- SANTA CLARA AL SUR
- SANTO DOMINGO
- SANTO TOMÁS
- SOLAR DEL BOSQUE
- TERRALAGOS
- VILLA MARÍA
- VILLAGE DEL PARQUE
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