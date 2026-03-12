🔴Inflación EN VIVO: minuto a minuto las repercusiones del dato de febrero del INDEC

Más allá del promedio general, la preocupación central radica en los gastos ineludibles. Quitar la comida del presupuesto familiar es imposible, y es justamente allí donde se registraron los saltos más bruscos.

Alimentos al rojo vivo: La consultora LCG estimó que el costo de los alimentos y bebidas escaló un 4,2% en febrero. C&T midió un aumento similar del 4,1%.

La carne, por las nubes: Fue la gran protagonista del mes. Según C&T, los cortes vacunos subieron casi un 8%, el doble que el promedio general de los alimentos. Como contrapeso, las verduras registraron bajas cercanas al 10%.

Tarifas y servicios: El rubro "Regulados" impulsó fuertemente el índice (Equilibra lo midió en 4,8%), traccionado por los aumentos en el transporte, la luz y el gas.