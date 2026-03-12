🔴Inflación EN VIVO: minuto a minuto las repercusiones del dato de febrero del INDEC

Los rubros que más presionaron el bolsillo
Más allá del promedio general, la preocupación central radica en los gastos ineludibles. Quitar la comida del presupuesto familiar es imposible, y es justamente allí donde se registraron los saltos más bruscos.
Alimentos al rojo vivo: La consultora LCG estimó que el costo de los alimentos y bebidas escaló un 4,2% en febrero. C&T midió un aumento similar del 4,1%.
La carne, por las nubes: Fue la gran protagonista del mes. Según C&T, los cortes vacunos subieron casi un 8%, el doble que el promedio general de los alimentos. Como contrapeso, las verduras registraron bajas cercanas al 10%.
Tarifas y servicios: El rubro "Regulados" impulsó fuertemente el índice (Equilibra lo midió en 4,8%), traccionado por los aumentos en el transporte, la luz y el gas.
Vivienda y mantenimiento: Hubo incrementos cercanos al 5% en el Gran Buenos Aires, empujados por las subas salariales de los encargados de edificios (1,8%), personal doméstico (1,5%) y el encarecimiento de los insumos de limpieza.
