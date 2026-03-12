🔴Inflación EN VIVO: minuto a minuto las repercusiones del dato de febrero del INDEC

MinutoUno

Se da a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero. El Gobierno apuesta a perforar el 3% en la inflación. Subas en la carne y las tarifas.

En una jornada clave para la economía argentina, todas las miradas están puestas en el informe oficial que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará esta tarde. El dato de inflación de febrero de 2026 llega con una fuerte carga de expectativa.

El bolsillo de los argentinos sigue sintiendo el impacto diario en las góndolas y, si bien las proyecciones generales muestran una tendencia a la baja o a la estabilización respecto a enero, el rubro de los alimentos sigue siendo el gran dolor de cabeza para las economías familiares.

Inflación en vivo: Índice de Precios al Consumidor del INDEC

Los rubros que más presionaron el bolsillo

Más allá del promedio general, la preocupación central radica en los gastos ineludibles. Quitar la comida del presupuesto familiar es imposible, y es justamente allí donde se registraron los saltos más bruscos.

  • Alimentos al rojo vivo: La consultora LCG estimó que el costo de los alimentos y bebidas escaló un 4,2% en febrero. C&T midió un aumento similar del 4,1%.

  • La carne, por las nubes: Fue la gran protagonista del mes. Según C&T, los cortes vacunos subieron casi un 8%, el doble que el promedio general de los alimentos. Como contrapeso, las verduras registraron bajas cercanas al 10%.

  • Tarifas y servicios: El rubro "Regulados" impulsó fuertemente el índice (Equilibra lo midió en 4,8%), traccionado por los aumentos en el transporte, la luz y el gas.

  • Vivienda y mantenimiento: Hubo incrementos cercanos al 5% en el Gran Buenos Aires, empujados por las subas salariales de los encargados de edificios (1,8%), personal doméstico (1,5%) y el encarecimiento de los insumos de limpieza.

El termómetro de las consultoras: ¿debajo del 3%?

Los diferentes monitoreos coinciden en que el índice general mensual se ubicará en la franja del 2,4% al 3%, un número que va en sintonía con las expectativas del Gobierno de mantener contenida la cifra global.

  • Equilibra y C&T: Ambas firmas pronosticaron un 2,9%, repitiendo la marca registrada en enero.

  • Fundación Libertad y Progreso y Analytica: Estimaron un 2,8% para el cierre del mes.

  • Econviews: Fue la consultora más optimista, vaticinando un 2,4%.

  • Eco Go: Proyectó un índice general en torno al 3%.

