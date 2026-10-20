Jubilación anticipada de ANSES a los 50 años: a quiénes beneficia la medida y cuáles son los requisitos

Qué actividades permiten jubilarse a partir de los 50 años

Entre las actividades comprendidas se encuentran las siguientes:

Metalúrgicos y forjadores: quienes estuvieron expuestos a radiación del calor en tareas de fundición manual, acería y fragua pueden jubilarse a los 50 años, con 25 años de servicios.

quienes estuvieron expuestos a radiación del calor en tareas de fundición manual, acería y fragua pueden jubilarse a los 50 años, con 25 años de servicios. Petroleros y gasíferos: el personal que trabajó en exploración en campaña, boca de pozo y perforación debe reunir 50 años de edad y 25 de servicios.

el personal que trabajó en exploración en campaña, boca de pozo y perforación debe reunir 50 años de edad y 25 de servicios. Mineros subterráneos: quienes realizan tareas de obtención directa de productos en minas subterráneas pueden acceder al beneficio con 50 años de edad y 25 de servicios.

quienes realizan tareas de obtención directa de productos en minas subterráneas pueden acceder al beneficio con 50 años de edad y 25 de servicios. Vidrieros: los trabajadores dedicados a la fabricación y composición de vidrio necesitan acreditar 50 años de edad y 25 de servicios.

los trabajadores dedicados a la fabricación y composición de vidrio necesitan acreditar 50 años de edad y 25 de servicios. Hiladores de rayón: para el personal que realizó tareas de hilado y dofeo de este material, el requisito es de 50 años de edad y 30 de servicios.

para el personal que realizó tareas de hilado y dofeo de este material, el requisito es de 50 años de edad y 30 de servicios. Trabajadoras de la industria cárnica: las mujeres que desempeñaron tareas de matanza, procesamiento o control veterinario en ambientes ruidosos pueden jubilarse a los 50 años, con 27 años de servicios.

Cómo se calcula la edad jubilatoria si trabajaste en distintas actividades

Quienes alternaron períodos de empleo común con otros dedicados a tareas riesgosas también pueden necesitar una evaluación particular de su situación previsional. En esos casos, ANSES aplica un sistema de prorrateo que permite calcular la edad requerida para jubilarse según la combinación de actividades y los servicios acreditados.

El cálculo busca determinar qué condiciones corresponden en función de los distintos períodos trabajados.

Qué documentación necesitás para acceder a la jubilación especial

Un aspecto central del trámite es la documentación laboral. Según la información sobre el régimen, el empleador debe haber consignado expresamente en las certificaciones de servicios que las tareas realizadas tenían carácter insalubre.

Por eso, antes de iniciar la solicitud, es importante revisar que los antecedentes laborales reflejen las funciones efectivamente desempeñadas. La acreditación de esos períodos permite evaluar si corresponde aplicar las condiciones diferenciales previstas para cada actividad.