Jubilación anticipada de ANSES a los 50 años: a quiénes beneficia la medida y cuáles son los requisitos
Este beneficio representa una oportunidad para acceder a un porcentaje significativo del haber hasta cumplir la edad ordinaria.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrecerá un régimen especial de jubilación anticipada para aquellos trabajadores que, tras años de esfuerzo y aportes, se encuentran en situación de desempleo.
Para acceder a esta modalidad de jubilación anticipada que ofrece ANSES, es fundamental cumplir con una serie de requisitos específicos.
La Jubilación Anticipada garantiza el 80% del haber jubilatorio que te correspondería percibir cuando alcances la edad para jubilarte (mujeres 60 años y hombres 65 años). Al llegar a esa edad, comenzarás a cobrar el 100% del haber jubilatorio de manera automática.
Qué trabajadores pueden retirarse a los 52 años
Uno de los grupos alcanzados por este régimen es el personal embarcado que realiza tareas de dragado y balizamiento. De acuerdo con el decreto mencionado, estos trabajadores pueden jubilarse a los 52 años, siempre que acrediten 25 años de servicios.
Este esquema contempla las particularidades de las actividades laborales que, por sus características, justifican condiciones diferentes de las previstas para la jubilación ordinaria. Por eso, la edad mínima y la cantidad de años trabajados varían según el rubro y las funciones que desempeñó cada persona durante su trayectoria laboral.
Qué actividades permiten jubilarse a partir de los 50 años
Entre las actividades comprendidas se encuentran las siguientes:
- Metalúrgicos y forjadores: quienes estuvieron expuestos a radiación del calor en tareas de fundición manual, acería y fragua pueden jubilarse a los 50 años, con 25 años de servicios.
- Petroleros y gasíferos: el personal que trabajó en exploración en campaña, boca de pozo y perforación debe reunir 50 años de edad y 25 de servicios.
- Mineros subterráneos: quienes realizan tareas de obtención directa de productos en minas subterráneas pueden acceder al beneficio con 50 años de edad y 25 de servicios.
- Vidrieros: los trabajadores dedicados a la fabricación y composición de vidrio necesitan acreditar 50 años de edad y 25 de servicios.
- Hiladores de rayón: para el personal que realizó tareas de hilado y dofeo de este material, el requisito es de 50 años de edad y 30 de servicios.
- Trabajadoras de la industria cárnica: las mujeres que desempeñaron tareas de matanza, procesamiento o control veterinario en ambientes ruidosos pueden jubilarse a los 50 años, con 27 años de servicios.
Cómo se calcula la edad jubilatoria si trabajaste en distintas actividades
Quienes alternaron períodos de empleo común con otros dedicados a tareas riesgosas también pueden necesitar una evaluación particular de su situación previsional. En esos casos, ANSES aplica un sistema de prorrateo que permite calcular la edad requerida para jubilarse según la combinación de actividades y los servicios acreditados.
El cálculo busca determinar qué condiciones corresponden en función de los distintos períodos trabajados.
Qué documentación necesitás para acceder a la jubilación especial
Un aspecto central del trámite es la documentación laboral. Según la información sobre el régimen, el empleador debe haber consignado expresamente en las certificaciones de servicios que las tareas realizadas tenían carácter insalubre.
Por eso, antes de iniciar la solicitud, es importante revisar que los antecedentes laborales reflejen las funciones efectivamente desempeñadas. La acreditación de esos períodos permite evaluar si corresponde aplicar las condiciones diferenciales previstas para cada actividad.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario