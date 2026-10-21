Jubilaciones de ANSES en noviembre: de cuánto será el aumento y el impacto de contar con 30 años de aportes
El organismo planea abonar estos beneficios durante el undécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
En este caso, el porcentaje de actualización estará determinado por la inflación de septiembre, cuyo dato oficial debe publicar el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Mientras se aguarda esa cifra, las proyecciones que manejan los cálculos preliminares ubican el incremento en torno al 2%.
Cuál es la jubilación mínima estimada para noviembre con la inflación de septiembre
Si se aplica una suba cercana al 2% sobre los haberes de octubre, las jubilaciones y pensiones tendrán una nueva actualización mensual. De acuerdo con las estimaciones, los valores serían los siguientes:
- Jubilación mínima: alrededor de $444.600.
- Jubilación máxima: cerca de $2.990.000.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): aproximadamente $355.700.
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: cerca de $311.200.
Estos importes son estimativos y podrían variar cuando se conozca el índice de inflación correspondiente a septiembre y ANSES oficialice los valores de noviembre.
La actualización mensual forma parte del esquema de movilidad previsional, que ajusta las prestaciones de acuerdo con la evolución del IPC. Por eso, el porcentaje definitivo resulta clave para determinar cuánto recibirán los beneficiarios durante el próximo mes.
Qué plus o beneficio reciben los jubilados con 30 años de aportes efectivos sin moratoria
La normativa previsional contempla una garantía para determinados jubilados que acreditan 30 años de servicios con aportes efectivos, sin haber recurrido a mecanismos de regularización de aportes para completar ese requisito. La regla establece que el haber previsional no debe quedar por debajo del 82% del salario mínimo, vital y móvil, cuando se reúnen las condiciones previstas por la ley.
Este mecanismo no equivale a un bono fijo que se pague automáticamente a todas las personas con 30 años de aportes. Se trata de una garantía cuyo alcance depende de la situación previsional de cada titular, del haber que le corresponde y del salario mínimo vigente. Por eso, el eventual complemento debe analizarse en función de los valores aplicables al momento de la liquidación.
Además, cumplir 30 años de aportes no significa que todas las personas vayan a cobrar exactamente el mismo monto. El haber inicial también depende de las remuneraciones registradas durante la vida laboral y de las reglas utilizadas para calcular la prestación. Para comprobar los períodos computados, se puede ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y consultar la Historia Laboral.
Cómo se calcula el aumento mensual según la fórmula de movilidad vigente
La fórmula de movilidad previsional vigente estable actualizaciones mensuales vinculadas con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. En términos generales, el dato de inflación de dos meses antes se utiliza para determinar el incremento de las jubilaciones y pensiones del mes correspondiente.
Por ese motivo, la inflación de septiembre de 2026 sirve como referencia para el ajuste previsto para noviembre. El porcentaje estimado del 1,9% se aplica sobre los haberes vigentes.
La actualización alcanza a las prestaciones previsionales comprendidas en el régimen de movilidad, con los ajustes que correspondan a cada categoría. Para conocer el monto exacto a cobrar, los jubilados pueden revisar sus recibos en Mi ANSES una vez que se publiquen las liquidaciones. Allí podrán identificar el haber actualizado, los descuentos aplicados y, si corresponde, los adicionales acreditados.
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