Macri confirmó que de volver a ser Presidente, Aerolíneas Argentinas "dejará de existir"

"Si Aerolíneas Argentinas no puede mantenerse como una aerolínea común que no exista más. Hay otras líneas aéreas que nos van a llevar a donde necesitemos conectarnos con el mundo sin tener que darle a Biró y sus amigos millones de dólares por año", sentenció.

Mauricio Macri - Juliana Awada - Aerolíneas Argentinas Mauricio Macri con Juliana Awada junto a la turbina de uno de los aviones de Aerolíneas Argentinas

Macri, amigos empresarios y su familia están relacionado con líneas aéreas low-cost, que llegaron en su Gobierno y antes de terminar su mandato comenzaron a irse.

"Aerolíneas representa el déficit, si no nos animamos no vamos a salir de la inflación y no vamos a generar trabajo", completó, dejando claro que el país si vuelve a ser Presidente se quedará sin conexión porque ninguna low-cost, por ejemplo, viajaba a Catamarca o Formosa, y sin la línea de bandera.