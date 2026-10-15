Pensión Universal para el Adulto Mayor: estiman el nuevo valor de la PUAM para noviembre de 2026
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el décimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,7%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Requisitos para tramitar la PUAM en Anses
Para tramitar la prestación ante las oficinas de la seguridad social es obligatorio cumplir con las siguientes condiciones vigentes:
-
Edad mínima requerida: tener 65 años cumplidos, tanto en el caso de las mujeres como de los varones.
Condición de residencia: ser argentino nativo o por opción con al menos 10 años de residencia en el país previa a la solicitud, o naturalizado/extranjero con una residencia continua de 20 años.
Incompatibilidad previsional: no percibir ninguna jubilación, pensión contributiva ni retiro por invalidez de ningún régimen nacional, provincial o municipal.
Evaluación socioeconómica patrimonial: no registrar ingresos brutos ni consumos con tarjeta que demuestren capacidad económica superior a los parámetros fijados por ARCA (ex AFIP), ni poseer más de un inmueble o vehículos con menos de diez años de antigüedad.
Beneficios de la prestación
La PUAM cobró mayor relevancia después del vencimiento de la moratoria previsional de la Ley 27.705, ocurrido el 23 de marzo de 2025. Esto se debe a que muchas personas que alcanzan la edad jubilatoria no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.
El monto del beneficio equivale al 80% de la jubilación mínima. Por ello, se ajusta con cada actualización de los haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Además, sus titulares cuentan con cobertura médica de PAMI y pueden acceder a las asignaciones familiares de Anses.
La PUAM cobró mayor importancia después del vencimiento de la moratoria previsional de la Ley 27.705, lo cual ocurrió el 23 de marzo de 2025. Esto se debe a que muchas personas que alcanzan la edad jubilatoria no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario