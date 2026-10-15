Pensión Universal para el Adulto Mayor: estiman el nuevo valor de la PUAM para noviembre de 2026

Además, sus titulares cuentan con cobertura médica de PAMI y pueden acceder a las asignaciones familiares de Anses.

La PUAM cobró mayor importancia después del vencimiento de la moratoria previsional de la Ley 27.705, lo cual ocurrió el 23 de marzo de 2025. Esto se debe a que muchas personas que alcanzan la edad jubilatoria no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación.