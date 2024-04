Prat Gay realizó un duro análisis económico del gobierno de Milei

El economista explicó los motivos por los cuáles no la administración libertaria no podría sacar en cepo al dólar y las diferencias con el 2015, cuándo lo hizo Macri: “Sacarte de encima el cepo cambiario puede ser algo muy bueno para todos y para el Gobierno. Cuanto antes mejor, aunque entiendo que hay discusiones. El Fondo no quiere que se apure, pero Milei decía en campaña que ya tenía todo cerrado para que le dieran tantos miles de millones de dólares, pero no los consiguió todavía. La fragilidad está ahí”, señaló.