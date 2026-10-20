Prestaciones de ANSES: la Asignación por Nacimiento sube a $93.035 en noviembre para SUAF y AUH
El organismo planea abonar estos beneficios durante el undécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
En este caso, el porcentaje de actualización estará determinado por la inflación de septiembre, cuyo dato oficial debe publicar el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Mientras se aguarda esa cifra, las proyecciones que manejan los cálculos preliminares ubican el incremento en torno al 2%.
Quiénes pueden cobrar los $93.035 en noviembre 2026
El cobro de esta suma fija no contributiva contempla tanto a trabajadores registrados como a sectores de la economía informal:
- Trabajadores en relación de dependencia (SUAF): empleados formales del sector privado, trabajadores de temporada y beneficiarios del fondo de desempleo o de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
- Titulares de AUH y Asignación por Embarazo: familias en situación de vulnerabilidad o desempleo que hayan percibido cualquiera de estas dos asignaciones durante el mes en que aconteció el parto, garantizado por la Ley 27.611.
- Topes salariales para el sector formal: para acceder al beneficio, los progenitores bajo el régimen del SUAF no deben exceder el límite individual de $3.271.814 ni superar el tope del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) de $6.543.627.
- Condición de pago único: el monto de $93.035 se liquida por única vez por cada hijo nacido vivo, cobrándose de forma duplicada o triplicada en caso de nacimientos múltiples.
Trámite de la Asignación por Nacimiento en Mi ANSES: plazos y documentación obligatoria
Para que el organismo previsional apruebe la orden de acreditación bancaria, los padres deben cumplir con las siguientes pautas administrativas:
- Ventana temporal de tramitación: la gestión formal puede iniciarse a partir de los dos meses (60 días corridos) del nacimiento y permanece habilitada hasta que el niño cumpla dos años de edad.
- Acreditación de vínculos en Mi ANSES: antes de cursar la solicitud, es indispensable corroborar que los datos filiatorios de los progenitores y del bebé figuren registrados y validados en el sistema con el CUIL familiar.
- Documentación necesaria: presentar Documento Nacional de Identidad (DNI) de los padres, DNI del recién nacido y la partida o certificado de nacimiento original.
- Canales de atención: la presentación puede realizarse de forma digital ingresando a la plataforma web mediante la sección de Atención Virtual de ANSES, o bien de forma presencial en las Unidades de Atención Integral (UDAI) reservando un turno con anticipación.
Asignación por Nacimiento ANSES: montos actualizados a noviembre 2026
Prestación de Pago Único (APU) / Monto vigente octubre 2026 / Monto actualizado noviembre 2026 (1,93%) / Beneficiarios habilitados
- Asignación por Nacimiento / $91.273,00 / $93.035,00 / SUAF, AUH, Embarazo, Desempleo y ART
- Asignación por Matrimonio / $136.662,00 / $139.300,00 / Trabajadores registrados del SUAF
- Asignación por Adopción / $545.685,00 / $556.217,00 / SUAF y titulares del Plan 1000 Días
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