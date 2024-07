El Gobierno defendió el envío de reservas de oro al exterior: "No hay peligro de embargo"

Adorni explicó que el Gobierno está cumpliendo con la normativa y ratificó las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo. "Cumplimos con la normativa, tal como corresponde y efectivamente ratifico todo lo que dijo el ministro Caputo. El oro, o el manejo de cualquiera de los activos del Banco Central, se realiza para lograr el mayor rendimiento", afirmó.

Agregó que la operación “no tiene ninguna anomalía” y que su objetivo es evitar que el oro esté ocioso en términos de rendimiento.

"En este caso, para que el oro no esté ocioso en términos de rendimiento. No tiene ninguna anomalía la operación. No hay peligro de embargo, sino no lo hubiésemos hecho”.

oro banco central.jpg El Gobierno reiteró la defensa al envío de las reservas de oro al exterior

Anteriormente, el ministro de Economía, Luis Caputo, había defendido la salida de reservas de oro del Banco Central como parte de una estrategia para hacer “más eficientes” las reservas internacionales. El funcionario describió esta medida como "una movida muy positiva" y afirmó que "el país lo necesita". En sus declaraciones, comparó tener oro en el Banco Central con tener un edificio que no genera retorno, argumentando que tener el oro en el exterior permite obtener un rendimiento.

En una entrevista con LN+, Caputo enfatizó que “el país necesita maximizar los retornos de sus activos” porque “mantener el oro encerrado en el Banco Central es negativo”.

Respecto al dólar, el ministro explicó que no hay una fecha establecida para la eliminación del cepo y subrayó la importancia de salir de la medida de manera adecuada. "Me preocupa y ocupa siempre el dólar y la brecha, pero muchísimo menos de lo que tratan de instalar en el mercado. El dólar subió un 10 o 12%, en el gobierno anterior para la misma fecha había subido 160%. Lo más importante para bajar la brecha es bajar la inflación", sostuvo Caputo.