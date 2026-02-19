El comunicado oficial del Indio Solari sobre su salud: "La atención debería estar en otro lado"
A través de sus redes sociales, el entorno del Indio Solari desmintió que haya sufrido un ACV, confirmó que se realiza chequeos de rigor y agradeció el cariño.
Tras horas de fuerte incertidumbre y angustia entre sus seguidores, finalmente llegó la palabra más esperada. A través de su cuenta oficial de Instagram, el entorno del Indio Solari emitió un categórico comunicado para desmentir los rumores sobre un supuesto accidente cerebrovascular (ACV) que habían circulado desde el mediodía.
El mensaje apuntó directamente contra la viralización de la falsa noticia, inicialmente difundida en redes y medios. "Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente, respecto de que el Indio tuvo un ACV", comienza el texto publicado en el perfil verificado @indiosolarioficial.
"Chequeos de rigor" y un dardo a la coyuntura
Para llevar absoluta tranquilidad a la multitud ricotera, el documento aclaró el verdadero motivo de su visita al centro de salud porteño, en sintonía con lo que ya había adelantado su esposa, Virginia, a periodistas de confianza: "La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable".
Sin embargo, fiel a su estilo, el comunicado no dejó pasar por alto el particular contexto socioeconómico y político que atraviesa el país, marcado hoy por el contundente paro general de la CGT y la movilización al Congreso. "Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado", sentenció el mensaje.
El alivio de los fanáticos del Indio Solari
La respuesta del público fue inmediata y masiva, demostrando la fidelidad incondicional de su público. En apenas cuatro minutos, la publicación superó los 8.500 "Me gusta" y acumuló más de 600 comentarios de desahogo y amor hacia el músico de 77 años.
"Larga vida mister, que no nos faltes vos en estos momentos en los que nos falta casi todo", le escribió el usuario @mati_petrone, resumiendo el sentir de miles de fanáticos que, además de celebrar la buena noticia, aprovecharon para pedirle que pronto lance "música nueva".
De esta manera, se cierra definitivamente el capítulo de especulaciones sobre la salud de uno de los máximos exponentes del rock nacional, quien continuará con sus estudios médicos de rutina, priorizando su bienestar.
