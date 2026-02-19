El comunicado oficial del Indio Solari sobre su salud: "La atención debería estar en otro lado"

El alivio de los fanáticos del Indio Solari

La respuesta del público fue inmediata y masiva, demostrando la fidelidad incondicional de su público. En apenas cuatro minutos, la publicación superó los 8.500 "Me gusta" y acumuló más de 600 comentarios de desahogo y amor hacia el músico de 77 años.

"Larga vida mister, que no nos faltes vos en estos momentos en los que nos falta casi todo", le escribió el usuario @mati_petrone, resumiendo el sentir de miles de fanáticos que, además de celebrar la buena noticia, aprovecharon para pedirle que pronto lance "música nueva".

De esta manera, se cierra definitivamente el capítulo de especulaciones sobre la salud de uno de los máximos exponentes del rock nacional, quien continuará con sus estudios médicos de rutina, priorizando su bienestar.